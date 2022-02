Jessica Cediel encandiló a todos con su gran hermosura

Jessica Cediel es una de las colombianas que más tendencia han hecho en este año. La modelo y periodista, además tiene un amor especial por los animales. Incluso, trajo una nueva integrante para su hogar.

Cediel está feliz por la llegada de un nuevo miembro a la familia. Se trata de una perrita de raza gran pirineo (esos que son conocidos tradicionalmente por cuidar los rebaños en los Pirineos), según publicó en su cuenta de Instagram. “Hola, soy un peluche y soy la princesa de mamá”, escribió la presentadora al compartir las fotos de su nueva mascota.

Jessica Cediel posando. Fuente: Instagram Jessica Cediel.

Jessica Cediel con esta “princesa”, de la que no se conoce como llegó a sus manos (incluso fue criticada por comprar y no adoptar) y que aun no fue nombrada publicamente, se suma a sus otras mascotas: su perro Perseo y su gato Júpiter.

La colombiana de 39 años, que también es presentadora de diversos programas en la televisión de su país, también es gran furor en redes sociales, donde hace estragos con su hermosura y deja en claro que puede pelear con las divas de la web para ganarse un lugar entre las más codiciadas. Jessica Cediel tiene con qué.

Su último posteo reafirma que tiene con qué. Es un video de Instagram donde Jessica Cediel muestra los secretos para que su rostro y piel se vean como nuevas. A su vez, publicita una de las marcas que utiliza. Con grandes aretes, una remera liza negra y un rojo intenso en los labios, la publicación supera los 50 mil likes de me gusta.