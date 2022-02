Shannon de Lima sacudió la red con su silueta perfecta

Shannon de Lima mantiene un apogeo en redes que no es antes visto en los meses que llevamos del 2022. La venezolana que salto a la fama por sus diversos romances que no fueron fructíferos, ya tiene un público propio, gracias a su talento frente a las cámaras y ahora es ella quien alza las figuras de otras personas.

Una de las relaciones de Sha de Lima es su matrimonio con Marc Anthony, entre 2014 y 2017. Ambos fueron muy queridos mientras el amor duro y ahora son muy queridos en sus distintos y separados caminos. Sin dudas a los dos no les hacía falta agigantar la imagen del otro y eso fue una de las virtudes de la pareja.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram Shannon de Lima.

Justamente, el ex esposo de Shannon fue quien dio la noticia el pasado 28 de enero cuando se lo vio acompañado por la joven modelo y empresaria Bella Hadid, en una discoteca de Miami. No pudieron evitar ser filmados y las imágenes recorrieron toda la web. "Si no los conocieras, habrías pensado que eran pareja", confesó un testigo.

Fue solo unan noche de esas a las que al cantante le gusta tener. Por su parte, Shannon de Lima sigue a las sombras con algún nuevo amorío y mal no le va, pues pretendientes no le deben faltar, sobre todo, al ver sus fotografías y sesiones en redes sociales, donde es tendencia a menudo.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram Shannon de Lima.

Para esta nueva entrega de fotos que dejo posteadas en su Instagram personal, Shannon de Lima eligió colores alegres y primaverales para lucir un vestido largo que hacen destacar su cabello suelto y las poses que eligió. Con más de 34 mil likes, sacudió las redes sociales.