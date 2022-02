Keanu Reeves: Esta es la incómoda y divertida entrevista que le realizó Zach Galifianakis | VIDEO

En los últimos días de nueva cuenta se ha viralizado una vieja entrevista en la que el irreverente actor Zach Galifianakis conversa con Keanu Reeves.

En esta conversación ambos famosos hablan sobre las participaciones de Reeves en diferentes cintas como “Toy Story 4”,“You Always be my Maybe” y además de su viral presentación en la E3.

Justo es su aparición en ese video el que con los añs llevó a Keanu Reeves a ser denominado en las redes sociales como “el novio de internet''.

Sin embargo, es esta cualidad la que parece que Zach Galifianakis utilizó para tratar de incomodar al actor y sacar una que otra risa al espectador.

Entrevista fue parte de la promoción de “Between Two Ferns”

Hay que señalar que este divertido fue parte del tour de medios para la comedia “Between Two Ferns”. En esta entrevista Zach Galifianakis le realizó una serie de preguntas al intérprete de 57 años en busca de ponerlo incómodo.

Una de las preguntas con las que inició Zach fue: “¿Has pensado alguna vez en investigar a un personaje que haya tomado clases de interpretación?”, a lo que el actor solamente se tomó unos segundos y contestó: “Ahora mismo estoy actuando como si esto fuera divertido. ¿Cómo lo estoy haciendo?”.

Posteriormente, Galifianakis, también procede a preguntarle en dónde es que guarda todos sus galardones, a lo que el actor comenta “que no ha ganado ninguno”.

Luego, Zach le menciona que tiene lateoría de que el actor no envejece porque es inmortal, y ese es el motivo por lo cual sus películas se sienten como una eternidad.

Este tipo de entrevistas, son parte de la comedia que Zach hace para el canal de YouTube de Funny or Die. En los últimos años, Galifianakis esngtrevistó en este formato a grandes celebridades como Barack Obama y Brad Pitt.

