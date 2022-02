Juan Gabriel: Esta es la verdadera historia de “No tengo dinero”, el exitoso tema de “El divo de Juárez”

Juan Gabriel se consolidó como uno de los artistas más importantes de la cultura mexicana, aunque ya no está presente pues falleció el 28 de agosto del 2016 en Santa Mónica, California su legado musical continua vigente.

Una de las canciones más importantes de su carrera es “No tengo dinero”, un himno de superación para muchas personas quienes como Juan Gabriel salieron adelante a pesar de la pobreza en la que nacieron o de los desafortunados momentos que vivieron

Se trata del primer éxito de Juan Gabriel en el año 1971 cuando era un cantante del bar “Noa noa” en Ciudad Juárez y que describe todo lo que tuvo que hacer para afrontar la falta de un hogar, alimento y amor de padres que lo abandonaron.

“Voy por la calle de la mano

Platicando con mi amor

Y voy recordando cosas serias

Que me pueden suceder

Pues ya, me pregunta

Que hasta cuándo nos iremos a casar

Y yo le contesto que soy pobre

Que me tiene que esperar

No tengo dinero ni nada que dar

Lo único que tengo es amor para amar

Si así tú me quieres, te puedo querer

Pero si no puedes ni modo, qué hacer

No tengo dinero ni nada que dar

Lo único que tengo es amor para amar

Si así tú me quieres, te puedo querer

Pero si no puedes ni modo, qué hacer”