Este "latin lover" del Cine de Oro triunfó en Hollywood, pero fue asesinado por su preferencias sexuales

En el cine de oro hay todo tipo de historias que se recuerdan con el paso del tiempo, una de ellas es la del reconocido actor Ramon Novarro, primer actor mexicano que trabajó y que logró el éxito en Hollywood y participó en más de 55 películas donde además trabajó como director, productor y guionista.

Nacido el 6 de febrero de 1899 en Durango, emigró con toda familia a los Estados Unidos. Pasó varios años como mesero, extra y modelo de desnudos hasta que logró hacerse un lugar en el espectáculo de la mano de Marion Morgan, quien lo invitó a formar parte de su compañía de baile.

Desde que inició su carrera hubo rumores sobre su orientación sexual, de hecho se decía por mucho tiempo que Herbet Howe, publicista personal del actor, era también su pareja. Ambos mantenían una amistad pública que terminó en 1928, año en que la carrera de Novarro comenzó a decaer.

El actor siguió manteniéndose a flote con papeles secundarios hasta que murió el 30 de octubre. La versión más conocida de su asesinato se encuentra en el libro "Hollywood Babylone", donde Kennet Anger relata que el actor fue encontrado golpeado, torturado, ahogado y con indicios de ser un crimen motivado por su orientación sexual.

Otras fuentes, como el podcast "You must Remember this" detallan que los asesinos habrían sido Paul y Tom Ferguson, unos hermanos que pretendían robar el dinero que tenía en su casa.

En aquel entonces, la homosexualidad estaba tan estereotipada que la orientación sexual del actor fue revelada hasta después de su muerte. Durante el juicio, sus asesinos dijeron el actor "se buscó" su muerte, pues les propuso tener relaciones sexuales y que querían hacerlo ver como un pervertido.

