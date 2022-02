Axl Rose cumple 60 años: 5 FOTOS que muestran lo GUAPO que lucía en Guns N' Roses

William Bruce Bailey, quien es mejor conocido como Axl Rose, está cumpliendo 60 años este domingo 6 de febrero y para sumarnos a las celebraciones en esta ocasión te presentamos cinco fotos que demuestran que era el miembro más guapo de Guns N’ Roses, además, también te diremos algunos datos que posiblemente no sabías acerca de su carrera y vida personal.

Axl Rose nació en Lafayette, Indiana y cuando apenas tenía tres años sus padres se divorciaron y tiempo después su madre se casó con un hombre sumamente religioso, conservador y violento, además, el propio cantante ha señalado que sufrió de abusos por parte de la pareja de su madre, por lo que dicha situación fue determinante para su actitud rebelde durante su adolescencia. El momento que marca un parteaguas en la vida de Axl Rose es cuando descubre que el hombre que creía su padre, era realmente su padrastro, por lo que decide tomar el apellido de su verdadero padre, William Bruce Rose.

Su camino en la música comenzó muy joven debido a que en la iglesia a la que asistía su familia aprendió a tocar el piano y otros instrumentos, a los 18 años forma “A.X.L.”, su primera banda junto a Izzy Strandlin, con quien años más tarde fundaría “Guns N’ Roses”.

Alx Rose se convirtió en todo un ícono del Rock. Foto: Especial

A mediados de 1980, Axl Rose decide dejar atrás su pequeño pueblo donde era considerado un chico problema y se muda a Los Ángeles siguiendo los pasos de Izzy Strandlin para perseguir su sueño de convertirse en toda una estrella de rock y luego de fracasar en diversos proyectos debido a su explosivo carácter en 1986 forma Guns N’ Roses junto a Izzy Stradlin, Slash, Steven Adler y Duff McKagan.

Alx Rose y Slash son los miembros más famosos de Guns N Roses. Foto: Especial

La carrera de Guns N’ Roses comenzó en el circuito de clubes de Los Ángeles, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que comenzaran a llamar la atención de diferentes sellos discográficos y fue en 1987 cuando lanzaron su álbum debut “Appetite for Destruction” bajo la tutela de Geffen Records. En ese primer disco, prácticamente todas las canciones se convirtieron en un éxito, principalmente “Welcome to the jungle” y “Sweet child o’mine”.

Alx Rose jamás fue adicto a las sustancias ilícitas como se podría pensar. Foto: Especial

En los años siguientes, la fama de Guns N’ Roses estaba en franco ascenso y lograron sacar cuatro exitosos discos más, sin embargo, en 1993 comenzaron a aparecer las diferencias profesionales y personales entre Axl Rose y Slash, por lo que deciden disolver la banda y Rose termina alejado del ojo público durante varios años dando pie a que surgieran todo tipo de leyendas en torno a su persona.

Axl Rose es considerado el cantante más apuesto de todo el Rock & Roll. Foto: Especial

Durante esta época de destapó que Axl Rose sufría diversos padecimientos mentales que lo hacían tener un carácter sumamente explosivo y fue a partir de ello que se originaron los problemas con Guns N’ Roses, además, también se dio a conocer que hacía varios años atrás Axl Rose había intentado suicidarse, por lo que, como se mencionó antes, su figura dentro del Rock & Roll fue tomando mucha relevancia hasta convertirse en un ícono del Hard Rock.

Axl Rose solo se ha casado una vez en su vida. Foto: Especial

A mediados de la década de los 2000, Axl Rose reaparece en la vida pública para preparar el lanzamiento del próximo disco de Guns N’ Roses y es hasta noviembre de 2008 cuando lanza con una nueva alineación “Chinese Democracy”, el cual, es considerado el álbum más caro de la historia del Rock y en los años siguientes regresa a los escenarios para retomar su lugar dentro de la escena musical mundial. En 2012, la alineación original de Guns N’ Roses es elegida para entrar el Salón de la Fama del Rock, pero esto solo evidenció que los problemas aún seguían entre los miembros de la banda ya que ni Axl ni Stradlin asistieron a la ceremonia.

Tras casi poco más de dos décadas de la disolución de la alineación original de Guns N’ Roses, la banda logró arreglar sus diferencias y en 2016 se embarcaron en una gira mundial que culminó en 2018 y desde entonces han tenido diversas presentaciones esporádicas, no obstante, el cambio físico de Axl Rose ha generado muchas burlas por lo que el cantante le pidió a Google que eliminara las fotografías en las que luce con algunos kilos de más.

Así luce actualmente Axl Rose. Foto: Especial

En cuanto a su vida personal, Axl Rose ha sido relacionado con diversas mujeres a lo largo de su carrera, sin embargo, se sabe que estuvo casado una vez con Erin Everly, sin embargo, su matrimonio solo duró alrededor de un año y nunca tuvo hijos.

SIGUE LEYENDO:

Axl Rose está de fiesta y cumple seis décadas de rockear

Los desamores que llevaron a Axl Rose a escribir Don't Cry y November Rain, éxitos de Guns N' Roses que cumplen 30 años