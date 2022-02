Lucero y Pedro Infante fueron los favoritos de este famoso compositor de la Época de Oro

Febrero empezó con el lamentable fallecimiento de un grande de la música mexicana, Rubén Fuentes quien fue un destacado compositor, músico, arreglista, director musical, director artístico y productor jaliscience que murió a los 95 años y conocido por composiciones como "La Bikina", "El Son De La Negra" y "¿Sabes Una Cosa?"(escrita en colaboración con Manuel Lozano) entre muchas otras.

La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) informó sobre el fallecimiento del compositor a través de un comunicado difundido en redes sociales y firmado por el presidente del Consejo Directivo Martín Urieta, a través del cual se enviaron condolencias a la familia del maestro Fuentes.

Fue así que diversos artistas, tales como Aída Cuevas y Verónica Castro le dedicaron unas palabras a quien dio sus primeros pasos con el Mariachi Vargas de Tecalitlán como un joven violinista de 18 años.

Lucero fue una de las cantantes que dedicó uno de los mensajes más extensos, debido a la cercanía que tuvo con el compositor, pues con el grabó cinco álbumes de música ranchera, además de considerarlo un mentor y guía musical en las canciones de México.

Y es que en el conmovedor mensaje "La Novia de México" reveló que, de acuerdo con el compositor, Pedro Infante y ella eran sus favoritos, pues lograron que el trabajo dejara de ser serio para convertirse en diversión y satisfacción.

"He trabajado como productor, arreglista o compositor, prácticamente con todos los cantantes más grandes y famosos de México y algunos del extranjero; sin embargo, dos de ellos han logrado que el trabajo deje de serlo para convertirse en diversión… satisfacción… gusto y ganas de que no terminara nunca.

Pedro Infante y tú ¡Lucero!, me han regalado ese orgullo”