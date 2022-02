Boda sí, bebé aún no, dice Irina Baeva

Tras casi cinco años de relación, Irina Baeva, de 29, y Gabriel Soto, de 46, llegarán al altar a mediados de este año, cuando terminen de grabar la telenovela “Amor dividido”, en donde también son pareja, para poder planear la boda tranquilamente y que la familia de la rusa pueda viajar a México.

“Esperamos lograrlo, la pausa fue por el tema de la pandemia, porque mi familia tiene que venir la situación por las variantes del COVID-19 lo complican. Pero terminando la grabación a mediados de abril comenzaremos a ver todo, porque tampoco queremos correr después del corte al altar, no, queremos disfrutar el mago evento”, comentó con una sonrisa en la boca.

La pareja se comprometió hace un año y considera que estos años de relación, y sobre todo el confinamiento, los hizo valorar más su amor, por eso es que decidieron dar el siguiente paso, lo que aún no está en sus planes es tener un bebé, ya que por ahora quiere seguir preparándose actoralmente, hacer series y cine.

“Si me gustaría ser mamá, pero ahorita no. Creo que tiene que llegar el momento, los tiempos de Dios son perfectos y la vida sabe cuándo mandar esa bendición, pero definitivamente me encantaría que en un futuro esto ocurra”, afirmó.

En ese sentido, Baeva se identifica con la postura de su personaje “Debra” en la telenovela “Amor dividido”, porque es una mujer estadounidense que prefiere concentrarse en su carrera profesional, por lo que toma la decisión de abortar el bebé que espera con “Max” (Soto) sin decirle, por lo que muestra a una antagonista más humana.

“Me gusta mucho que la trama toca temas actuales y me gusta mostrar a una mujer fuerte e independiente, que está buscando el equilibrio entre su vida personal y profesional Y he recibido buenas opiniones por parte del público, se identifican con la historia”, agregó.

También lamentó que se juzgue más a una mujer por este tipo de decisiones, cuando los hombres hacen lo mismo.

“Amor dividido” se transmite en Las Estrellas de lunes a viernes a las 18:30 horas.

