Andrea Meza debuta como conductora en icónico mini vestido color pastel | FOTO

La ingeniera, modelo y exreina universal de belleza mexicana, Andrea Meza, está de plácemes por su incursión en los medios de comunicación, luego de soltar la corona como Miss Universo el pasado mes de diciembre en Israel.

Meza es la nueva conductora del programa matutino “En casa con Telemundo”, programa en el que la producción y sus compañeros, le dieron una especial bienvenida, con música de mariachi, regalos y las mejores vibras para la modelo mexicana e ícono de la mujer latina en todo el mundo.

Andrea lució un minivestido en colores pastel, tonos azul, rosa y crema, lo que enmarcó sus bien torneadas (y largas) piernas, la joven cerró su outfit con unos botines cortos a los tobillos en color azul, la belleza de Andrea cerró con un maquillaje tenue y una larga melena lacia.

La ahora conductora difundió las imágenes de su presentación en el programa, junto con un mensaje de agradecimiento por la bienvenida.

Mi bienvenida a @telemundo ??

Súper feliz y bendecida de formar parte de este equipo y encantada con todas las sorpresas que me dieron ??????

¿Quién vio @encasacontelemundo ayer? Me encantaron los mariachis, @alfredolomeli13 cantando y que @yoryanantonio me sorprendió en el estudio ??