¿Michelle Salas se casa? Sorprende probándose vestidos de novia | FOTOS

Michelle Salas causó gran revuelo en redes sociales tras compartir varias fotografías en las que aparece probándose vestidos de novia, por lo que las sospechas sobre una boda rápidamente comenzaron a ganar popularidad entre sus seguidores, quienes además no dejan de preguntarse quién es el afortunado.

La sesión de fotos luciendo preciosos vestidos blancos de novia ocurrió en medio de los esfuerzos de Michelle Salas por darle los mejores cuidados a su gatito Valentino, quien desde diciembre pasado sufre de graves condiciones de salud a causa de un tumor lingual.

A pesar de ello, la bisnieta de Silvia Pinal se tomó un momento para sí misma y visitar una lujosa tienda de vestidos, accesorios y otros productos para todas las mujeres que están por llegar al altar; aunque la influencer dejó ver un muy pequeño adelanto de lo que se viene, no mostró por completo cada prenda, pues los cubrió con algunos stickers de Instagram

Michelle Salas se corona como fashionista con look de traje sastre y botas militares

¿Con quién se casa Michelle Salas?

La primogénita de Luis Miguel actualmente vive en Madrid, España, desde donde hizo una fuerte revelación el pasado miércoles, pues aún con una taza de café y con documentos sobre el estado de salud de su hermoso gato, dijo que visitaría una tienda de vestidos de novia, sin ofrecer más detalles al respecto.

Sin embargo, durante el transcurso del día, la modelo subió a sus historias de Instagram parte de su visita al mostrar varios modelos de vestidos, con los que levantó sospechas entre sus seguidores de una posible boda en puerta; aunque por el misterio detrás también puede tratarse de un proyecto personal.

Y es que incluso recordó que esta no es la primera vez que realiza este tipo de sesiones de fotos para proyectos relacionados a su carrera, a sus 32 años. Michelle escribió: "Hoy pensé en todas las veces que me han vestido de novia... son más de las que me acordaba. Eso de la mala suerte ya ni aplica".

Frase con la que descartó una posible boda en puerta, pues en México se cree que el usar estos lujosos vestidos sin estar comprometida, puede llegar a traer mala suerte a las mujeres y de esa forma no encontrar el amor. Es por ello que ahora sólo queda esperar a ver qué proyecto hay detrás de esta sesión de fotos en las que la miembro de la Dinastía Pinal, sin duda, lucirá hermosa.

