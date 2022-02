EXATLÓN ALL STAR: ¿Quién ganará la batalla este jueves 3 de febrero?

La sexta temporada de Exatlón ha puesto las emociones a flor de piel, pues inició con la salida de Macky González por indicaciones médicas, la llegada en su lugar de Doris del Moral y el equipo Azul tomando las riendas de la competencia.

De este modo, los Azules han hecho todo lo posible por ir a la cabeza en la semana de estreno, pues una peculiaridad de esta temporada es que los duelos son mixtos y el regreso de viejas pruebas, como la supervivencia.

Por ahora, se encuentran confiados tras dos días seguidos de victorias, pero esto sólo ha alimentado el coraje de los Rojos, quienes tienen más claro que nunca el objetivo de ganar, además, consideran que los Azules ahora se encuentran motivados sin embargo, creen que esto no durará por más tiempo.

Será el próximo 6 de febrero cuando se lleve a cabo el duelo de eliminación en el que gracias a la nueva modalidad, serán cuatro los participantes que se enfrentarán, mientras que hoy 3 de febrero nuevamente jugarán por la supervivencia ¿quién ganará? parece que los Azules llevan cierta ventaja, pero los Rojos están decididos a dar batalla.

Los azules se sienten muy confiados en este inicio de temporada. | Foto: Instagram

En tanto, Ana Lago romperá en llanto tras vivir momentos de angustia durante la competencia y es que se filtraron las imágenes que muestran a una atleta derrotada y cansada, por lo que han empezado las especulaciones sobre el por qué de su estado emocional y todo parece indicar que cada vez está más cerca su salida del programa.

En el video se puede ver a la competidora del equipo rojo con lágrimas en el rostro y explicando lo limitada que se ha sentido en los distintos circuitos a los que se ha enfrentado, pero es su familia y la disciplina que tiene lo que la llevarán a sobreponerse a este mal momento.

"No es nada fácil para mí. Me siento limitada. Tengo que sacar mi corazón porque el deporte y la familia me lo han enseñado"