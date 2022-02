Diosa: Aylín Mujica se luce con atrevida sesión de FOTOS en lencería a sus 47 años

La actriz y conductora Aylín Mujica elevó la temperatura en Instagram con una atrevida sesión de fotos que compartió con sus millones de fans, misma en la que se lució con un look de lencería negro, un coqueto bikini azul y un traje de baño rosa que la hizo parecer una muñeca de carne y hueso.

Originaria de Cuba, la actriz de 47 años ganó fama en México por sus interpretaciones como villana en telenovelas. Ha trabajado para las cadenas Televisa, TV Azteca y Telemundo, logrando ya una trayectoria de casi 30 años, desde 1992 cuando llegó a tierra azteca para comenzar su carrera como actriz.

Como conductora, uno de los últimos proyectos más recientes de Mujica fue el programa de espectáculos "Suelta la sopa", donde compartió set con la presentadora puertorriqueña Vanessa Claudio, sin embargo la cubana salió del show para dar paso a un nuevo proyecto que después fue cancelado.

Aylín Mujica presume cuerpazo en lencería y bikini

Para comenzar el mes de febrero de la mejor forma Aylín Mujica compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen 1.4 millones de fans, una serie de fotografías en las que se lució con atrevidos atuendos, luciendo coquetos trajes de baño y un elegante look de lencería.

Aylín Mujica presumió cuerpazo. Foto: IG @aylinmujic

"You only get one body take care of it ! Love your self #confidence #loveyourself" (¡Solo tienes un cuerpo, cuídalo! Ámate a ti mismo), fue el mensaje con el que la guapa cubana acompañó las imágenes, las cuales fueron tomadas por el famoso fotógrafo de celebridades Uriel Santana.

En un pequeño video, Aylín dio a conocer varias instantáneas con las que dejó sin aliento a sus millones de fanáticos, pues en una de las primeras fotografías se le ve presumir cuerpazo vistiendo un conjunto de lencería negro, el cual combinó con un saco y botines de tono rojo.

La actriz robó suspiros con su look en lencería. Foto: IG @aylinmujic

En otra instantánea se le ve luciendo un atrevido micro bikini de tono azul, el cual destaca por su diseño de triángulos y sus tirantes transparentes, lo cual permitió que la guapa cubana luciera su curvilínea figura y también dejara al descubierto su bronceado.

Además, la actriz y conductora, de 47 años, compartió una imagen en la que se le ve lucir como una muñeca Barbie, pues presumió un coqueto traje de baño de color rosa con piernas altas, y broches de plástico como adorno.

La conductora confirmó que es una de las más bellas. Foto: IG @aylinmujic

SIGUE LEYENDO:

Aylín Mujica se luce al estilo de Ángela Aguilar, montando a caballo y sorprende a todos

La hija de Aylín Mujica HEREDÓ su belleza; es "IGUALITA" a su madre y estas FOTOS lo demuestran