¿BTS ha salido con alguna fan? Estas chicas serían las afortunadas

¿Los idols K-Pop pueden salir con sus fans? BTS es uno de los grupos más famosos del mundo y sus integrantes son los solteros más cotizados. Algunos de sus integrantes tuvieron novia antes de ser famosos, pero cuando el ARMY les hizo propuestas de amor, esto fue lo que respondieron.

Los idols surcoreanos se mantienen alejados de la relaciones amorosas debido a su apretada agenda; además, existe el rumor de que algunas agencias les prohiben tener pareja durante sus primeros años de carrera. Otra razón es que mantienen su vida personal en privado.

Sin embargo, algunas sueñan con casarse con su integrante favorito, algo que suena imposible, pero algunas afortunadas han tenido la suerte de recibir una respuesta de BTS luego de hacerles una propuesta de amor.

¿Qué chicas han salido con los integrantes de BTS?

BTS no tiene prohibido salir con una fan, aunque no pueden recibir regalos de sus seguidoras por razones de seguridad, además de que prefieren que ahorren dinero. En más de una ocasión han aceptado las propuestas de amor del ARMY, y aunque no han salido con ellas, sí han bromeado al respecto y emocionaron a más de una.

V

Aunque en una entrevista el idol negó que alguna vez haya salido con una fan, V ha respondido a las declaraciones del ARMY. En una ocasión les aseguró que podían llamarlo su novio, pero les pidió a sus fans que lo amaran solo como un idol y no lo confundieran con el amor de su vida, pues encontrará a alguien mejor.

Otro caso fue cuando una chica le pidió un consejo, pues un chico insistía en invitarla a salir. El idol de BTS le dijo que mencionara su nombre y que le explicara que ambos estaban saliendo.

RM

El líder de BTS le respondió a una afortunada fan que le pidió casarse con él en medio de una transmisión en vivo. Los idols realizaron una pijamada online con sus fans y tras recibir la oferta de matrimonio se aseguró de aceptarla y decir "está bien". Aunque se trató de una broma, hizo feliz a la chica del mensaje.

Suga

Suga es uno de los idols que asegura que no puede tener novia debido a que su tiempo lo consume la música. Si embargo, el rapero de BTS le pidió a sus fans que no se casarán con ningún chico, ya que el les pondría un anillo en su dedo anular, fue una promesa que hizo hace varios años.

Otro caso fue el de una fan que conoció en una firma de autógrafos, quien le aseguró que no se casaría con nadie y a cambio le dio una pulsera. El idol dijo que debían encontrarse años después y casarse, pero hace poco la afortunada fan celebró su boda con su novio.

Jungkook

Finalmente, el Golden Maknae fue otro integrante que aceptó la propuesta de una ARMY. En una firma de autógrafos, Jeon Jungkook recibió a una fan vestida de novia, quien le dio una acta de matrimonio que también firmó.

