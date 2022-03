¿Rivalidad entre los Aguilar y Fernández? Daniel Bisogno afirma que 'no se soportan' | VIDEO

A inicios de su carrera en los años 50, Vicente Fernández no imaginó que sería el iniciador de una de las dinastías más poderosas e influyentes en la música regional mexicana. El cantante de ranchero abrió las puertas para varios artistas del género en México y él mismo se consolidó como 'El rey de la música vernácula'.

Las poderosas interpretaciones de 'El Charro de Huentitán' acompañado de mariachi, ya son un clásico en México. Su música no falta en cualquier clase de reuniones. Con su muerte, Vicente Fernández dejó un legado difícil de igualar. Aunque el género no murió con él, pues sus hijos y nietos son los encargados de continuar la dinastía musical

Alejandro Fernández "El Potrillo", es uno de los hijos que ha continuado con el legado de Vicente, su padre. Comenzó su carrera a la edad de 18 años y a partir de ese momento demostró que con su potente voz podía conquistar a todo México, tal como lo hizo su padre.

Los conciertos de padre e hijo a dueto son emblemáticos gracias al despliegue vocal de los dos artistas. Su hijo Alex Fernández ya ha comenzado a hacer sus pininos en el regional mexicano.

Vicente Fernández fundó el rancho Los Tres Potrillos junto a su esposa Cuquita; el nombre de la propiedad simboliza los hijos que el Charro procreó junto a su mujer y a la fecha una parte del lugar ubicado en el estado de Jalisco, permanece abierta al turismo.

Por su parte, la Dinastía Aguilar se fundó cuando Antonio Aguilar unió su vida a la de Flor Silvestre en el año 1959. Ambos cantantes de música ranchera y también íconos de la época del Cine de Oro mexicano. Desarrollaron su vida familiar en el rancho de El Soyate, Zacatecas, donde procrearon dos hijos: Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar. Éste último siguió los pasos de su padre en la música y en la época de los noventas y principios de los dos mil se convirtió en uno de los principales representantes de la música ranchera romántica.

En la actualidad, los hijos de Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar, continúan la tradición de la música regional y en familia salen de gira presentando su espectáculo 'Jaripeo Sin Fronteras'

Si en las décadas de los 60s, 70s y 80s Antonio Aguilar y Vicente Fernández fueron dos gigantes de la música ranchera en México, durante los 90s y principios de los dos mil sus hijos Alejandro y Pepe continuaron ese legado, convirtiéndose en grandes estrellas del regional.

La única colaboración que han hecho, fue un dueto entre Vicente Fernández y Antonio Aguilar en homenaje a José Alfredo Jiménez. Interpretaron a lo grande 'Caminos de Guanajuato':

Pepe Aguilar fue el encargado de producir el homenaje a Vicente Fernández que se realizó en los Premios lo Nuestro 2022. Lo que más llamó la atención es que ningún miembro de la familia del Charro de Huentitán estuvo presente en el concierto. Lo que acrecentó los rumores de que entre las dinastías no se llevan nada bien, pues cuestionado por la prensa sobre la ausencia de la familia Fernández en el evento, Pepe Aguilar respondió:

"Yo qué voy a saber; a mí me invitó Univisión para hacer el homenaje y nada más. No sé por qué los Fernández no estuvieron invitados. Lo que hicimos fue lo mejor que pude hacer".