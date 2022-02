Dua Lipa: 5 FOTOS que la consolidan como la cantante con mejor estilo

Dua Lipa se ha convertido en una de las artistas británicas más populares y exitosas de la industria musical a nivel mundial. Para sus millones de fans, se trata de la cantante con mejor estilo para vestir de la actualidad y las fotos que comparte día con día en sus redes sociales lo demuestran.

La también modelo de 26 años de edad, quien a principios de este mes inició su gira internacional llamada Future Nostalgia Tour, con la que se presentará en México, no sólo ha llamado la atención gracias a su talento para cantar, sino también por su belleza y envidiable figura.

Dua Lipa regresará a nuestro país en septiembre (Foto: Especial)

Dua Lipa, la cantante con mejor estilo

La cantante originaria de Westminster, en Londres (Inglaterra) proviene de una familia de origen albano-kosovar. Tras firmar un contrato discográfico con el sello Warner Records, en 2017 lanzó su álbum debut: Dua Lipa, con el que gracias a canciones como "New Rules", "IDGAF" y "Be the One" llamó la atención de la crítica especializada.

En 2020 lanzó su segundo material de larga duración titulado Future Nostalgia, que cuenta con éxitos como "Physical", "Don't Start Now" y "Levitating". Este disco la hizo acreedora al Premio Grammy al Mejor Álbum de Pop Vocal.

En septiembre de este 2022, Dua Lipa regresará a nuestro país para ofrecer dos conciertos. El primero el 21 de septiembre en el Foro Sol de la Ciudad de México. Dos días después, el 23 de septiembre, se presentará en el Estadio Banorte en Monterrey.

A continuación te compartimos cinco fotos con las que la compositora y modelo Dua Lipa confirma y demuestra que es la cantante con mejor estilo para vestir.

La cantante impone con su presencia (Foto: IG/dualipa)

Estilo y sensualidad (Foto: IG/dualipa)

La artista enamora con sus torneadas piernas (Foto: IG/dualipa)

Su presencia destaca en las alfombras rojas (Foto: AFP)

Ícono de la moda (Foto: IG/dualipa)

