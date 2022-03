Batman: ¿Se pueden ver en Netflix TODAS las películas del guardián de Ciudad Gótica?

Luego de darse a conocer el estreno de la cinta de Batman con la interpretación del famoso actor Robert Pattinson, ya les han comentado al respecto.

El próximo 4 de marzo de 2022 se estrenará la cinta de Batman, la cual fue dirigida por Matt Reeves, y que se espera de esta, una de las producciones por el público que sigue.

Panorama, cuestionado más sobre dónde poder ver las películas de Batman a través de plataformas de streaming como HBO, Netflix, Amazon Prime, y Claro video.

Batman: la película

Estreno en 1966 fue protagonizada por Adam West, entonces una de las interpretaciones más clásicas del exitoso personaje que hasta la fecha está vigente se encuentra en la plataforma de Claro video.

FOTO: Especial

Batman

Dicha producción cinematográfica realizada por Tim Burton que inmortalizó a Michael Keaton como Batman que marcó a toda una generación, en 1989, se encuentra actualmente alojada en la plataforma de HBO Go y Movistar Play.

Batman Returns

Dicha producción que tuvo estreno en 1992, y luego de exigieron una nueva versión de la vida del murciélago, se lanzó dicha producción que en la actualidad se encuentra en Movistar Play o HBO Go.

Batman Forever

Esta cinta con un corte alternativo y protagonizada por Ball Kilmer, fue estrenada en 1995, y actualmente se encuentra alojada en Movistar Play y HBO Go.

Batman y Robin

Dicha producción con la participación de George Cooney y Batman y Chris O’Donnell como Robin, es considerada una de las adaptaciones que haces ido prácticamente la tendencia a los memes y bromas referentes al vigilante de Gotham, por lo que si deseas ver el clásico de 1997, deberás hacerlo a través de Amazon Prime.

La trilogía

Este capítulo adaptado a partir de las historias de Batman, refiere a tres películas : Batman Begins, the Dark Knight, y the Dark Knight Rises, las cuales fueron lanzadas entre el año 2005 y 2012, y que se encuentran en Netflix, Amazon Prime Video y HBO Go.

Batman VS Superman

Producción que formó parte del debut del Batman de Ben Affleck, y que tuvo estrenos 2016, actualmente se encuentra disponible en Netflix, aunque se debe tener en cuenta que esta no es la versión extendida de Zack Snyder.

FOTO: Especial

SIGUE LEYENDO:

The Batman: revelan dos minutos inéditos de la cinta con Robert Pattinson | VIDEO

Neymar Jr. se luce en el batimóvil y demuestra que podría ser el próximo Batman; ¡a un lado, Robert Pattinson!

The Batman: Filtran que Barry Keoghan sí será el Joker; así luciría el actor en la película de Robert Pattinson