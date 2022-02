Tras pelea con Andrea Legarreta, ex conductor de HOY aparece en VLA y comparte detalles íntimos

Alfredo Adame sigue siendo el centro de la polémica. En días recientes, el actor y conductor volvió a criticar a varios compañeros con los que ha trabajado en el pasado, por ejemplo Gustavo Adolfo Infante, Diana Golden, Laura Bozzo y Andrea Legarreta. A su ex compañera de Hoy, la acusó de ser una persona hipócrita.

Además, en las últimas semanas se le ha visto mucho en los foros de Venga la Alegría, en donde ha contado muchas cosas sobre sus ex compañeros, sobre la pelea que tuvo en Periférico y otros temas mucho más íntimos.

Justo, en el programa de revista, Alfredo Adame contó cómo es su relación con Magaly Chávez, la mujer con la que ha estado saliendo aunque aún no son novios. Dijo que no necesita ninguna ayuda y que tiene a la ex Enamorándonos muy satisfecha, sexualmente hablando.

La pareja de Alfredo Adame es 27 años menor

Magaly Chávez, pareja de Alfredo Adame es 27 años menor que él, pero esto no afecta su desempeño sexual. El ex conductor de Hoy dijo que no necesita utilizar la bomba, no usa la pastilla azul y sólo toma una planta que le permite cumplir las expectativas de su pareja.

"Yo, lo único que tomo es Damiana de California. El extracto de Damiana de Califronia es un potenciador sexual. Te pone como campeón y sales como torero en hombros", contaba en tono de broma. Además, dijo que no hay nada oficial pero que espera que Magaly Chávez pueda ser su novia. "Yo estoy puesto para el noviazgo (...) A lo mejor me tatúo un corazoncito aquí, chiquito", dijo.

Por último dijo que su novia Magaly Chávez y la novia de Vicente Fernández Jr., Mariana González no son del mismo estilo. A pesar de que se ha dicho en redes sociales que son de estilo parecido, el conductor aseguró que la novia del cantante es más voluptuosa.

Alfredo Adame contó detalles de su intimidad y su relación con Magaly Chávez

FOTO: Instagram

