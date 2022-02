¿Quesadillas con queso o sin queso? Esto dice el elenco de MasterChef Junior 2022

Como buenos amantes de la gastronomía los mexicanos somos excelentes comensales y difícilmente decimos que no a algún alimento, pues hasta insectos como los chapulines agregamos a nuestra dieta; sin embargo, desde hace ya varios años un debate gastronómico divide al país y esa es el de la eterna pelea sobre si las quesadillas deben ir con o sin queso.

Este peculiar debate ha inundado las redes sociales y las conversaciones entre amigos desde hace ya tiempo, usualmente los mexicanos que viven en el norte del país argumentan que las quesadillas SÍ deben llevar queso, esto bajo el entendido de que el mismo origen de la palabra hace referencia a este ingrediente, por lo que para los amigos del norte las una quesadilla no es quesadilla si no lleva queso.

Por su parte en el centro del país, específicamente en la Ciudad de México y el sur de la república, se suele señalar que las quesadillas si pueden ser sin queso, está creencia se da en gran medida a que en la capital del país a la hora de comprar este exquisito platillo, se suele preguntar… ¿Con queso o sin queso?, razón por la que este debate ha surgido desde hace tiempo.

Si bien la Real Academia Española de la Lengua (RAE) ya ha lanzado una definición sobre qué es una quesadilla señalando que: “es una quesadilla es una tortilla de maíz o de trigo doblada por la mitad, rellena de queso o con otros ingredientes”; el debate entre si debe llevar o no queso sigue tan vivo como siempre.

¿Las quesadillas son con queso o sin queso? FOTO: Especial

Sabemos que ponerse de acuerdo en este tema es muy difícil, es por ello que aprovechando el estreno de la nueva temporada de MasterChef Junior 2022; en El Heraldo de México nos dimos a la tarea de preguntarle a todos los miembros del elenco si desde su punto de vista y experiencia como cocineros las quesadillas deben llevar o no queso y esto nos dijeron:

En la Ciudad de México es común que se pida este platillo sin queso. FOTO: ESPECIAL

Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida por su apodo de La Bebeshita, participó en la pasada edición Celebrity de este popular reality, teniendo un destacado desempeño pese a ser eliminada y volver para ocupar el puesto de Paty Navidad que se contagió de covid, demostrando sus grandes dotes en la cocina.

Pese a ser originaria de la Ciudad de México, la también exconcursante de Enamorandonos sostiene que las quesadillas SÍ deben llevar queso o no son quesadillas.

Esta nueva temporada de MasterChef Junior nos ha traído grandes y gratas sorpresas, entre ellas, sino es que la mejor, fue la incorporación de Tatiana como conductora.

La famosa cantante mejor conocida como “La Reina de los niños”, ha sabido imprimir su carisma así como su alegría en el programa y como buena regiomontana, para Tatiana las quesadillas deben ir con queso.

Ganadora de la primera edición de MasterChef Junior, Alana Llineras, se ha convertido en una joven experta en la cocina y recientemente ha demostrado su talento como conductora de televisión en la edición de fin de semana de Venga la Alegría.

Para la joven y carismática chef, las quesadillas deben ser con queso, pues por eso se llaman de este modo: quesa…dillas, señaló.

Desde su incorporación a MasterChef, el chef repostero José Ramón Castillo, se ha vuelto uno de los más queridos del show por sus grandes consejos y críticas que suele dar a los participantes. Es por ello que sin duda es una voz autorizada para aclarar este gran debate.

Para el carismático chef, al igual que Alana, las quesadillas deben ir con queso sí o sí, pues de otra manera no podrían llamarse quesadillas.

Pese a ser originario de Perú, el nuevo juez de MasterChef Junior es un ferviente amante de la gastronomía mexicana, su platillo favoritos son los tacos de los que ha señalado se ha enamorado aún más al estar en la Ciudad de México.

Por ello pese a nacer lejos de suelo azteca, el chef Franco Noriega cuenta con una valiosa opinión y desde su punto de vista las quesadillas deben de ir con queso para poder ser llamadas quesadillas.

“Para mi la quesadilla debe de tener queso de todas las maneras, ahí hay un debate que si lleva o no lleva. Yo no me he comido todavía una sin queso, pero para mi siempre debe llevar”, aclaró.