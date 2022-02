Bebeshita eleva la temperatura en el EDC con mini top y abdomen de acero | FOTO

Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, dejó en claro que no hay nadie más guapa ni mucho menos que tenga un cuerpo torneado y marcado como el de ella, prueba de ello es su última foto en Instagram, donde presumió lo mucho que disfrutó el EDC, el festival de música más esperado de todos los años.

Y como en cualquier festival, además de cantar hasta quedarse sin voz, es indispensable tener el mejor look con el cual impresionar a todos y, por supuesto, que sea ideal para una sesión de fotos que más tarde se puedan presumir en redes sociales. Para la ocasión, La Bebeshita se lució con un mini top con el que dejó al descubierto sus encantos.

Pues con las prendas y tendencias al último grito de la moda, la guapa conductora mostró un abdomen de acero y una mini cintura, dignos de envidiar, ya que con ese vientre plano cualquiera se atreve a lucir las combinaciones más atrevidas, tal y como lo hizo la también modelo.

Además, dio una importante cátedra de moda al demostrar cómo se debe usar brasier con top y un arnés, y la idea es maravillosa, sobre todo para recrear en esta primavera. Es por ello que te contamos todos los detalles del look con el que elevó la temperatura de todos los asistentes del EDC.

Este es el look más sensual de La Bebeshita

Como base, la conductora usó un brasier verde y sobre él un top tipo bikini en color naranja; mientras que para agregar un toque más chic agregó un arnés ajustado por debajo del pecho con una cinta negra y tirantes blancos. Por otro lado, para terminar de lucir preciosa y sensual, dejó lo mejor para su pantalón.

Para ello, La Bebeshita lució la parte inferior de dos bikinis con los mismos colores de su mini top y ajustó cada prenda a diferentes alturas. Claro que lo que hizo de este look algo único es que eligió unos pantalones chandal en tono nude que llevó a la altura de la cadera, algo que la hizo verse más sensual que nunca.

Finalmente, la también influencer apostó por el peinado más cool del momento: dos chongos mini con un par de mechones como una especie de fleco, mientras que el resto de su cabello cayó en un lacio perfecto. Cabe destacar que para disfrutar de una noche de música en el EDC, no agregó más accesorios que un par de pulseras y un maquillaje con sombras verdes.

