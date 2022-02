¡VLA desbanca a Hoy! Querido exconductor de Televisa llega al matutino y aplasta a la competencia

Este viernes una totalmente inusual escena sorprendió al auditorio de "Venga la Alegría", luego que en el set se presentara un querido conductor que trabajó durante casi dos décadas en Televisa, empresa de la que se despidió para continuar su carrera en Estados Unidos.

Se trata de Omar Chaparro, quien tras haber trabajado en el programa "Hoy" renunció a Televisa y se presentó ayer en "VLA", desde donde con su presencia desbancó al popular matutino de San Ángel al atraer la atención de miles de espectadores con sus fuertes declaraciones.

Chaparro se dio a conocer en Televisa hace más de dos décadas, empresa en donde comenzó su trayectoria como conductor en 2001, en el programa "Black and white", en Telehit. Después fue conductor del programa "Sabadazo" hasta que en 2015 decidió renunciar a la televisora y perder su "exclusividad" para ir en búsqueda del "sueño americano".

Omar Chaparro sorprende con sus declaraciones sobre Alfredo Adame

Omar Chaparro se presentó en el set "Venga a Alegría" en donde habló sobre sus proyectos su trayectoria e incluso realizó fuertes declaraciones sobre el actor Alfredo Adame. Si bien desde hace ya algunos años el actor y conductor mexicano reside en Estados Unidos, ha regresado a México en diversas ocasiones debido a proyectos laborales.

En 2020 fue invitado a conducir el reality "¿Quién es la máscara?" y convenció al público con su trabajo al frente del exitoso programa de Televisa. Las generaciones más jóvenes recuerdan a Omar Chaparro por ser el creador del personaje "Pamela Chup", así como por protagonizar diversos sketches en donde se ha caracterizado como mujer.

Durante el encuentro con sus colegas de "VLA" se unió a la polémica generada por la pelea callejera que tuvo hace un mes el actor y conductor Alfredo Adame y aseguró no es cinta negra, tal como lo aseguró en algunas entrevistas: "Me hice un retoque en la nariz, pero la operación fue porque tengo un problema muy fuerte de sinusitis y tenía 5 fracturas de la nariz mal soldadas de cuando yo entrenaba artes marciales en la escuela de Alfredo Adame".

Chaparro practicó Karate Do Shotokan desde los 7 años y con el paso del tiempo llegó a cinta negra, primer Dan, e incluso tuvo la oportunidad de representar a México en un mundial de la especialidad en Italia en 1997, por ello además aprovechó para revelar la técnica empleada para desenmascarar a Alfredo Adame: "Si Alfredo da un gancho y no se escucha, quiere decir que no tiene técnica", refirió.

Finalmente el querido conductor declaró que Adame es un genio de cómo maneja a los medios: "Lo único que te puedo decir, es que Alfredo Adame es un genio de cómo maneja a los medios, ahora sí, cualquier persona que sabe artes marciales, ve a alguien, tiene un conocimiento, y se da cuenta si realmente sabe o no. Yo te puedo asegurar que no es cinta negra".

