Tenoch Huerta critica su participación en telenovelas mexicanas

Tenoch Huerta es sin duda uno de los actores más importantes del cine mexicano actual, sin embargo, este sábado 26 de febrero causó polémica por el tuit que publicó acerca de las telenovelas mexicanas.

Y es que el también productor, originario de la Ciudad de México, compartió una entrevista que le hicieron en el portal Pie de Página. La publicación fue ilustrada con una cita del mexicano: “No me gustan las telenovelas, siento que, en cuestión de talento, historias, narrativa, no tienen nada que me ofrezcan a mí, y yo nada que ofrecerles a las telenovelas”.

A lo que Tenoch no dudó en compartir y explicar la razón de su comentario.

"Pero no me mal entiendan, en una de esas se hace algo en lo que mi talento y perfil de actor encajen o simplemente me gane el hambre", escribió de manera irónica Huerta

Durante la entrevista, escrita por el periodista Ever Aceves, se habla acerca del origen de la carrera del actor, las dificultades económicas que enfrentó y la discriminación que sufrió.

Tenoch manda mensaje a Netflix

Con rotundo énfasis y sin dudar de sus palabras, Tenoch Huerta se sumó a una petición para que las compañías productoras de contenidos en México incluyan en sus elencos personas de tez oscura, todo con el fin de reflejar la realidad de nuestro país.

De esta forma, el actor de 41 años se sumó a la petición de la organización 'Poder prieto'.

Luego que Netflix impulsara recientemente el lanzamiento de sus nuevas telenovelas, la iniciativa digital pidió inclusión racial y sociocultural en las producciones televisivas.

De esta forma, Tenoch condenó que Netflix u otras plataformas similares contengan elencos de personas de tez blanca y no morena, como es él. Con esto, expresó que se deja de lado a estos perfiles.

“A todas las productoras de contenido en México. YA BASTA de discursos de la blanquitud, de invisibilizar la piel morena. Somos mayoría, pero ustedes se avergüenzan de vivir en un país moreno, ¿pero no les molestan los privilegios que aquí les confieren, cierto?”, escribió el actor en el posteo de tuit de Láurel Miranda, activista que participa en la campaña de Poder prieto.

SEGUIR LEYENDO

Natalia Téllez se burla de la edad de Paola Rojas en vivo y así contestó la periodista | VIDEO