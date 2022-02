Gemelas españolas que trabajaron con Enrique Guzmán fracasaron en el Rock and Roll

Tras el declive del Cine de Oro los productores encontraron en estrellas de la música como Enrique Guzmán una nueva forma de atraer al público; asimismo, llamaron a figuras de otros países a que también formaran parte de esta nueva ola, tal fue el caso de las gemelas españolas que trabajaron con el intérprete de 'Payasito', pero que fracasaron en el Rock and Roll.

En los años 60, Pili y Mili ganaron fama rápidamente en España, ya que las jóvenes promesas hicieron algunas películas e interpretaron diversos temas musicales. Su talento cruzó fronteras y llegaron a Latinoamérica, siendo México uno de los países que les ofreció varias oportunidades para brillar en la pantalla grande junto a figuras como Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito' y Xavier López 'Chabelo', quienes tenían una supuesta rivalidad.

Pilar y Aurora Bayona Sarriá, nombre completo de las actrices, nacieron el 10 de febrero de 1947 en Zaragoza, España, y a la edad de 15 años fueron descubiertas por el director, productor y guionista de cine Benito Perojo, quien les aconsejó que viajaran a Barcelona para que comenzaran su carrera artística.

Pili y Mili comenzaron su carrera en España, su país natal Foto: Especial

Pili y Mili: Del Cine Mexicano al Rock and Roll

En la ciudad española comenzaron a ser parte de obras de teatro, sin embargo, pronto dieron un salto a la pantalla grande y con tan sólo 16 años hicieron su debut en la película 'Como dos gotas de agua', una producción hispano-argentina, que no sólo las colocó en el gusto de sus connacionales, sino también del público de América Latina.

'Dos chicas locas, locas' (1963), 'Whisky y vodka'y 'Dos pistolas gemelas' (1965), 'Escándalo en familia' (1966), 'Dos gemelas estupendas' (1968) y 'Agáchate, que disparan' (1968), son algunas de las producciones que protagonizaron en su país natal y con las que adquirieron mucha fama.

Su trabajo fue muy bien aceptado en Argentina y México, donde también hicieron otras cintas como 'Un novio para dos gemelas' junto al galán del Cine de Oro, Joaquín Cordero, 'Vestidas y alborotadas' con Alberto Vázquez, 'Princesa y vagabunda' y 'La guerra de las monjas' donde compartieron créditos con Enrique Guzmán.

Al igual que varias estrellas de la época y ante el auge del Rock and Roll, las gemelas quisieron probar suerte en la música, por lo que lanzaron varios temas, los cuales también eran parte de sus películas. 'Un chico moderno', 'Me voy', 'Hay que saber desafinar', 'Hello, Hello' y 'Si tú estás cerca' son algunas de las canciones que intentaron colocar en la radio.

¿Qué pasó con las gemelas Pili y Mili?

A pesar de que su carrera estaba en ascenso, el dúo se separó en los años 70. Aurora (Mili) conoció a un empresario y productor mexicano con el que se casó y se quedó a vivir en México, país donde reside hasta la fecha. En tanto, su hermana Pili decidió seguir en el espectáculo, pero ahora bajo el nombre de Pilar Bayona.

La actriz ha hecho trabajos en el teatro y la televisión como por ejemplo sus papeles en ‘El olivar de Atocha’, ‘La casa abierta’ y ‘7 vidas’; así como en las obras 'Bajarse al moro’, ‘Comedias bárbaras’ y ‘Hécuba’, siendo este su último trabajo registrado en 2013.

