¿Quién es el diseñador mexicano que vistió a Ellvis Presley, Lady Gaga y The Beatles?

Elvis Presley, Lady Gaga, Michael Jackson, The Beatles y el Llanero Solitario no solo tienen en común la profesión, músicos, sino que también vistieron trajes hechos especialmente para ellos por la misma persona. Se trata de un diseñador mexicano que se encargó de vestir a centenares de políticos, artistas y famosos en general a lo largo de la historia. Se trata de Manuel Cuevas.

El diseñador lleva más de 70 años en la industria de la moda, por lo que su trayectoria y trabajo excepcional lo llevaron a vestir a la élite mundial. De acuerdo con su definición, el no solo hacía el arte de confección, ya que él hacía un traje a la medida no solo de su cuerpo, sino también de su personalidad, mismas que estudia para poder expresarlas en las prendas.

Cuevas acudió a una entrevista para BBC News Mundo, donde confirmó que su estilo es ir en contra de la moda, ya que la idea es crear cosas que no se parezcan nada a lo que se ve en las pasarelas o tiendas comerciales. Esto le da un toque especial a su marca y un plus para sus clientes.

Su estilo

“Yo hago un estilo que es único en un traje. Le cambio cuellos, le cambio colores, le cambio estilo. Como corto uno no corto otro. Cada traje es individual”, explicó el nacido en Michoacán, quien aseguró que desde los siete años nunca portó una camisa o un pantalón igual que el otro.

“Tú eres como muy distinguido en la forma de vestir, ¿por qué no me haces unos pantalones como los que traes?”, recuerda que le decía la gente, a lo que contestaba: “Yo te hago unos pantalones como los que tú vas a traer, no como los que traigo yo”, explicó.

Entre los atuendos que pueden encontrar hechos por él se encuentran desde chamarras, sacos, chalecos, pantalones, sombreros, cinturones, botas, guanes, por mencionar algunos. La gran diferencia es que contará con una combinación de colores llamativos, cortes atrevidos, encajes, materiales diversos, piedras fantásticas y decoraciones variadas que los harán únicos.

Cómo llegó a Hollywood

En 1951, después de trabajar en diversas sastrerías en Los Ángeles, Cuevas terminó por crear una cartera de clientes bastante amplia, eso sí, la gran mayoría clientes de Hollywood. Uno de sus primeros clientes fue Frank Sinatra, quien en un principio no reconoció, pero después de una propina de 1 mil dólares decidió investigar quien era.

Además de grandes artistas, el mexicano también le realizó trajes a Dwight D. Eisenhower, Lyndon B. Johnson, Ronald Reagan, George W.H Bush, dos presidentes mexicanos y algunos reyes y reinas de Europa.

Te puede interesar: Salma Hayek: Así ha sido la transformación de su hija Valentina Paloma | FOTOS