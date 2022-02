¿Eduin Caz es naco? Gustavo Adolfo Infante critica al cantante de Grupo Firme

Gustavo Adolfo Infante hizo fuertes críticas contra el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, después de que este organizara una fiesta sorpresa para su hermano Jhonny, en la que le aventaron billetes, algo que calificó como "naco" y una actitud de "nuevo rico".

Esta semana, Jhonny Caz cumplió 30 años y para celebrarlo su familia le organizó una fiesta sorpresa, sin embargo, el evento tuvo como temática la cultura 'buchona', la cual es conocida por los lujos y extravagancias que se hicieron populares por las figuras del narcotráfico en México.

Durante el festejo, además de haber mucha bebida y música, como ya es costumbre en las celebraciones de los miembros de Grupo Firme, Eduin y Jhonny se aventaron "billetes", los cuales, de acuerdo a lo que se pudo ver en sus redes sociales eran falsos y formaban parte de los adornos que se colocaron en el departamento del cantante.

Así criticó Gustavo Adolfo Infante a Eduin Caz

El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante hizo comentarios sobre la fiesta de cumpleaños de Jhonny, e indicó que tanto las actitudes del vocalista de regional mexicano, así como otras cosas como aventarse champagne, son "nacas" y de "nuevo rico".

"Me parece de lo más estúpido hacer eso y más con billetes. Me parece como de nuevo rico, que no tiene nada de malo ser que sea nuevo rico", argumentó el reportero especializado en farándula durante su transmisión en el canal de YouTube, en donde además recordó algunas cosas que le dijo Eduin en 'El minuto que cambió mi destino'.

Durante la emisión, recodó que el cantante de 27 años ha cambiado drásticamente su vida, no sólo a nivel económico y profesional, también físico, pues se ha puesto en forma y de acuerdo a lo que dijo en su entrevista para el programa de Imagen Televisión, dejó su vida de excesos y fiestas.

No obstante, recalcó que no está de acuerdo que en este mundo tan desigual existan personas como los integrantes de Grupo Firme y otras personalidades que exhiben sus ganancias. "Eduin Caz y toda la gente que presume dinero me parece tan mal gusto. (...) La gente que de verdad tiene no tiene necesidad (de fanfarronear)".

