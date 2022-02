Ale Ivanova habla sobre la guerra de Rusia y Ucrania: “Estoy muy preocupada y quiero que esto se acabe” | VIDEO

El presidente de Rusia, Vladímir Putin ordenó una operación militar especial contra Ucrania en donde fueron lanzados misiles y ataques aéreos en la infraestructura miliar, esto según las autoridades con el objetivo de desmilitarizar y remplazar su régimen político actual

Ante este acontecer fue Ale Ivanova, una creadora de contenido, quien dio a conocer su postura y opinión sobre el tema, una de las cosas que mencionó es que aunque ella vive en México, si está preocupada por sus padres y hermanos que se encuentran en Rusia.

Dijo que todos los países son hermanos y que lamenta mucho por lo que las personas de su lugar de origen están pasando y publicó algo de la información que publican los medios en Rusia.

“Amigos efectivamente yo no tenía la razón, jamás podría imaginar que esto podría llegar a este grado y me duele verlo porque al final somos hermanos, los rusos y los ucranianos somos la misma gente, me siento muy confundida en nuestros medios nos está diciendo que nosotros estamos apoyando a la gente de Ucrania que esta viviendo el genocidio y aquí estoy viendo otras cosas en las noticias”, declaró Ale Ivanova

También agregó que mucha gente rusa no lo ve como una guerra, “Mi familia vive cerca de allá y nos les voy a mentir estoy muy ocupada, lo único que quiero es que esto se acabé”, dijo la influencer.

En sus redes sociales y plataformas de YouTube, Ale muestra su estilo de vida en Ciudad de México, en donde vive desde hace algún tiempo, además comparte datos curiosos de Rusia y enseña palabras en su idioma natal a los suscriptores de su canal.

