Sugey Ábrego sube la temperatura en vestido animal print con atrevido escote

Una vez más Sugey Ábrego sorprendió a sus millones de fanáticos en redes sociales, aunque en esta ocasión no se trata de un adelanto de su página VIP, si no de un coqueto look que lució en una reciente visita a Tuxpan, Veracruz, desde donde presumió un vestido con estampado animal print que destaca por el atrevido escote con el que subió la temperatura.

En el 2021 Ábrego dio a conocer a los medios y sus fans el lanzamiento de su plataforma VIP, la cual tiene un costo de 15 dólares por mes y se inauguró con 20 imágenes exclusivas. Fue creada en alianza con Alfredo Cedillo, con quien ya había trabajado en el año 2013, y hasta el momento ha tenido gran éxito.

La actriz y conductora, que hace unos meses reveló que le han ofrecido la cantidad de 250 mil pesos por una cita, confirma que es una de las favoritas en redes, pues tan sólo en Instagram la siguen 1 millón de fans, con quienes comparte constantemente fotos y videos que dejan sin aliento a más de uno.

Sugey Ábrego presume coqueto look con atrevido escote

Fue este martes cuando Sugey, de 43 años, compartió con sus millones de seguidores un video en el que se le puede ver disfrutando del puerto de Tuxpan, en las imágenes se luce con un coqueto atuendo que llamó la atención de sus fans por su escote pronunciado.

La guapa actriz se lució en Instagram. Foto: Especial

La actriz, que es originaria de Veracruz y comenzó su carrera en la serie "Mujer, casos de la vida real" y telenovelas como "Piel de otoño" y "Clase 406", hoy lleva varios años en los medios y se ha sabido colocar como una de las consentidas del público, siempre mostrando un lado sensual y provocativo que enamora a sus fans.

Lo anterior queda confirmado con las recientes imágenes que compartió en su perfil de Instagram y en sus historias, en las que se dejó ver luciendo un vestido de estampado animal print en colores rojo, negro y beige, el cual destaca por su diseño de hombros descubiertos y su atrevido escote.

Así, una vez más Sugey Ábrego elevó la temperatura en las redes sociales y recibió cientos de comentarios y miles de "me gusta" de sus seguidores, quienes no pierden la oportunidad para llenarla de halagos con palabras como "Hermosa", "Guapa" y "Estás divina".

Sugey presume coqueto look y atrevido escote. Foto: Especial

