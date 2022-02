Kurt Cobain cumpliría 55 años: esto dice la supuesta carta que dejó al quitarse la vida

Este 20 de febrero, el vocalista de la banda Nirvana, Kurt Cobain cumpliría 55 años. El músico que se convirtió en un gran exponente de grunge y conectó toda una generación en lo 90 se habría quitado la vida a los 27 años, una tragedia que, en el mundo de la música, lo unió al tétrico Club de los 27.

Cobain padecía depresión, una enfermedad que lo atacó por años y que, según su propia carta de suicidio, lo orilló a quitarse la vida. Nacido en 1967, desde niño fue diagnosticado con hiperactividad y trastorno de déficit de atención, lo que hizo que tuviera que tomar medicamento psiquiátrico.

Además de esto, el cantante aseguraba "tener un dolor crónico sin cura en el estómago", mismo que lo hacía querer suicidarse. "Estuve apunto de hacerlo varias veces", confesó a la revista Rolling Stones, a quién también reveló que fue a partir de esto que comenzó a consumir heroína para mitigar sus molestias.



Aunque Kurt Cobain lucho por sus salud mental, el 5 de abril de 1994 llegó al límite y su cuerpo fue encontrado al interior de su casa de Seattle. Fue hallado por un electricista llamado Gary Smith, quien llegó al lugar para instalar un sistema de seguridad. Habían pasado tres días desde que el intérprete de "Nevermind" se habría disparado en la cabeza con un rifle.

La carta de suicidio

Junto al cuerpo del cantante fue encontrada una carta dirigida a Boddah, su amigo imaginario de la infancia, en la que se despedía de su esposa y su hija.

“Ya hace demasiado tiempo que no me emociono escuchando, creando o escribiendo música, ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal como afectaban a Freddy Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase. Lo cual admiro y envidio muchísimo", escribió en tinta roja.

Comentó que apreció profundamente a los fans y personas que conoció tres giras antes de suicidarse. " pero a pesar de ello no puedo superar la frustración, la culpa y la hipersensibilidad hacia la gente. Solo hay bien en mí y pienso que simplemente amo demasiado a la gente. Tanto, que eso me hace sentir jodidamente triste”.

El cantante confesó estar muy frustrado por no poder disfrutar de la vida, incluida a su mujer, a quien definió como "divina, llena de ambición y comprensión" y su hija Frances. “No puedo soportar la idea de que Frances (su hija) se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como en lo que me he convertido yo. (...) Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Kurt Cobain”

La misiva cierra pidiéndole a su esposa Courtney que siga adelante por su hija. Él estaba seguro que su familia "sería mucho más feliz sin él"

