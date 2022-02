Verónica Montes: este fue el trauma que marcó su infancia

Antes de soñar con ser actriz, Verónica Montes deseaba trabajar en el FBI, sin embargo, hubo un suceso que marcó su infancia y hasta el sueño le quitaba, por eso decidió cambiar de profesión. Era solo una niña cuando entraron a robar a su casa, aunque no le pasó nada ni a ella, ni a su familia, se asustó mucho y ahora vive con miedo.

“Le tengo miedo a los rateros, al estar en la oscuridad y a no poder ver quién entra; es un trauma que tengo, porque cuando era pequeña entraron a robar a mi casa y aún me acuerdo perfectamente qué pasó, por eso ya no quise ser policía, porque me daba miedo estar en un sitio sin luz”, comentó la actriz.

Montes se asustó mucho porque amenazaron a su familia y les dijeron que iban a regresar al departamento, esto provocó que no durmiera bien por varios días, hasta que su papá le dijo que ya habían detenido a los ladrones. “Eso me tranquilizó, pero hace poco me confesó que nunca los agarraron, que sólo me contó eso para qué lo superara, pero aún me da miedo”, detalló.

Sin embargo, considera que a través de sus personajes en las producciones de acción, cumple su sueño de trabajar en un ambiente policíaco, por eso disfruta tanto del género y espera que este año lleguen más proyectos de este estilo.

La actriz cerró el 2021 viajando y disfrutando de todos los placeres, sobre todo de la comida, después de los 70 días que estuvo encerrada en “La Casa de los famosos” como parte del reality show, y aunque fue una experiencia que le ayudó a ver el valor real de las cosas y de la gente, no volvería aceptar una invitación así, por ahora.

“No puedo decir nunca más lo haré, pero ahora que apenas salí, no regresaría, pero quién sabe en unos años, lo pensaría mucho. Es difícil, porque pasan muchas cosas que quizá la gente no ve, pero es duro”, señaló.

Este año trabaja en una serie para plataformas, pero aún no puede dar detalles del proyecto.

