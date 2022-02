Sofía Rivera Torres confiesa cómo conoció a Eduardo Videgaray: “Me caía muy mal” | VIDEO

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se han convertido en una de las parejas favoritas de la televisión, sin embargo, lo de ellos no comenzó como amor a primera vista pues la conductora confesó que él le caía muy mal hasta que lo conoció en un programa juntos.

En entrevista con el Escorpión Dorado para su canal de YouTube, Sofía Rivera relató cómo conoció a su ahora esposo que es 23 años mayor que ella, algo que le ha ganado fuertes críticas a la pareja quienes aseguran ignorar lo comentarios negativos en redes sociales.

Sofía Rivera Torres cuenta su historia de amor con Eduardo Videgaray. Foto: Instagram @sofiariveratorres

Sofía reveló que al ver a Videgaray pensó que era un “viejo mamón y pedante”, mientras que Eduardo aseguró que en ella veía talento, belleza y simpatía, un potencial para brillar en la pantalla chica como conductora y actriz, esto habría sido lo que lo conquistó.

Fue tras un partido de tenis que Eduardo Videgaray se animó a contactar a Sofía Rivera por WhatsApp llenándola de halagos y piropos cuando la conquistó, en ese momento inició su historia de amor que los llevaría al altar en medio de la pandemia de Covid-19.

Boda de Sofía Torres y Eduardo Videgaray

La pareja sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que se habían casado en plena pandemia de Covid-19, todo con una íntima ceremonia en la que estuvieron rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, sin más detalles sobre el evento.

“Hicimos una boda muy, muy chiquita, realmente muy conscientes por el tema del Covid-19 y por todo lo que estamos viviendo, la hicimos en una terraza totalmente al aire libre”, dijo Sofía añadiendo que sólo tuvieron 30 invitados.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se casaron en plena pandemia de Covid-19. Foto: Instagram @sofiariveratorres

Durante su participación en el programa “Montse & Joe”, Sofía Rivera Torres confesó que en sus planes no se encontraba llegar al altar con Eduardo Videgaray quien reveló que comenzaron a vivir juntos cuando inició la emergencia sanitaria: “Yo no me quería casar, o sea realmente él era el de la prisa”.

“Nos fuimos a vivir juntos, y le llamamos nuestra ‘cuarentena de miel’ porque estuvimos solos metidos ahí en la casa durante varios meses. Andrea, mi hija se fue con mi hermana a San Antonio, ahí estuvo varios meses, entonces estuvimos solitos ella y yo, y dijimos: ‘Nos entendemos a todo dar queremos seguir juntos’”, añadió Videgaray.

