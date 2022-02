Querido actor español fue el primer suegro de Jorge Negrete y triunfó en el Cine de Oro

El actor y cantante Jorge Negrete fue una de las estrellas más reconocidas del Cine de Oro, sin embargo, otros histriones también triunfaron en la época, como este querido español que fue el primer suegro del "Charro Cantor", y grabó más de 100 películas en nuestro país.

Julio Crochet Martínez, conocido en el Cine de Oro como Julio Villarreal nació en España el 7 de diciembre de 1885, comenzó su carrera en el cine mudo y saltó a las películas sonoras, así como al teatro clásico. También fue director de dos largometrajes.

De padre valenciano y madre castellana, trabajó en Estados Unidos donde actuó en "Eagles Across the Sun", "Minister of Foreign Relations", "King of the Gypsies" y "The Accusing Past", entre otras. Villarreal viajó por muchos países de Sudamérica y vivió en Perú donde tuvo un hijo y en México se casó con la actriz de española, nacionalizada mexicana, Elisa Asperó.

Asperó nació el 24 de diciembre de 1892 en la ciudad de Barcelona, hija de los famosos actores catalanes Josep Asperó y Rosa Castillo, conoció a Julio Villarreal en México, y tuvieron una hija llamada Elisa Crochet Asperó, más conocida como Elisa Christy, quien fue la primera esposa de Jorge Negrete y madre de la única hija biológica del Charro Cantor, llamada Diana Negrete Crochet.

Elisa Christy fue la primera esposa de Jorge Negrete y madre de la única hija biológica, Diana. Foto: Especial

Julio Villarreal y su paso por el Cine de Oro

El actor español trabajó al lado de las más grandes figuras de la pantalla grande en nuestro país, y se consagró en las décadas de los años cuarenta y cincuenta, esto luego de que se quedó a residir en nuestro país, y forjó una prolífica carrera dentro de la Época de Oro con casi 150 películas.

"Cristóbal Colón", "Sagrario", "Profanación", "Eugenia Grandet", "La culpa de los hombres", "Bugambilia", "La virgen que forjó una patria", "La Bruja", "El abuelo", "El gran premio", "Los Salvajes", "Morir de pie", "El Dios del Mar", son sólo algunas de las cintas en las que se contó con su actuación, como actor estelar.

Alternó con importantes figuras de la época como María Félix, Pedro Armendáriz, Marga López, Dolores del Río y el propio Jorge Negrete, con quien se dice tenía una excelente relación de trabajo, aunque fuera el ex esposo de su hija, a Elisa a quien el "Charro Cantor" dejó embarazada para comenzar una relación con Gloria Marín.

El actor español trabajó al lado de las más grandes figuras de la pantalla grande como María Félix. Foto: Especial

En el género de la comedia grabó cintas con Germán Valdés "Tin Tan" y con Mario Moreno "Cantinflas". Recibió durante la década de 1940 el premio al mejor actor de carácter por parte de la asociación de Periodistas Cinematográficos de México (PECIME). También fue ganador del premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por "El jardín de Cristo", del cineasta Emilio Gómez Muriel.

En el año de 1958 grabó sus últimas cuatro películas, en las que se le vió junto a Antonio Aguilar, Sara García, Silvia Pinal, Miguel Torruco y Lilia Prado, por mencionar sólo algunos. El 4 de agosto de ese mismo año, Julio Villarreal falleció víctima de un paro cardiorrespiratorio a los 73 años.

