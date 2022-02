Perdí mi vida: Mario Bautista confiesa el duro sacrificio que hizo para alcanzar el éxito

Mario Bautista no deja de cosechar éxitos, por un lado, el estreno del remix de su tema “Brindo” que realizó con la Banda el Recodo de Cruz Lizárraga, y su estrenó como socio del gimnasio Equilibrium.

En una entrevista en el programa Venga la Alegría, el cantante reveló que alcanzar el triunfo y la fama no ha sido sencillo, ya que debió dejar de lado su vida personal.

“Ha habido sacrificios a lo largo de mi carrera, ya son 9 años de carrera, y creo que al principio fue el momento más sacrificado porque fue cuando más tuve que trabajar, más tuve que salir de viajes, giras, promoción, grabar videos musicales en un lado o en el otro, que es increíble, que yo lo amo y lo agradezco y como lo amo tanto perdí mi vida por estar haciendo todo mi trabajo”, reveló el intérprete.

Agregó que aunque ha sido muy afortunado en el medio artístico, el precio que deberá pagar es vivir alejado de sus seres queridos.

“También después ya reflexioné de eso, que como yo decía, yo lo que tengo que estar agradecido es de poder viajar, agradecido de poder conocer a mi gente, agradecido de compartir, de poder cantar mis canciones en escenarios y viajar por el mundo y pues eso era mi mentalidad, pero también dejé un lado muchas cosas que me importaban, por estar en el roce del trabajo uno se olvida de la familia, de las amistades, y solo es trabajo”, manifestó.

Finalmente, el también influencer mexicano indicó que pese a su éxito, se mantiene con los pies en el piso gracias a las recomendaciones que le han brindado personas muy especiales en su vida, entre ellas la intérprete de “Media Naranja”.

“Realmente no, fíjate que estoy muy bendecido por mi familia, tengo una familia artística, literal mi prima Fey me ha pasado muchos consejos a lo largo de la vida, mi mamá, mi tía también, o sea, consejos que yo agradezco mucho y creo que mi familia son las personas que me mantienen super (aterrizado)”, culminó.

