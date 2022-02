Ninel Conde ya tiene OnlyFans; cuánto cuesta la suscripción y qué podrás ver

Ninel Conde prometió que este 2022 iba a abrir su cuenta de OnlyFans, en gran medida para cumplir con la petición de sus miles de sus fans, pero otra teoría indica que tiene que ver con falta de dinero, es decir, que podría estar cercana a la quiebra. Pero volviendo al punto, la cantante confirmó este día que la gente ya puede ver el contenido especial que subió en su perfil.

De acuerdo con su cuenta de Instagram, la gente ya encontrará contenido realizado 100 por ciento para los que paguen la suscripción a su perfil. Entre las primeras publicaciones se podrán encontrar algunos temas relacionados con el día del amor y la amistad.

“Mis bombones, ahora sí… TENEMOS ONLYFANS. Por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando, podrán ver contenido exclusivo y de calidad en onlyfans.com/ninelconde, como este sneak peak que les dejo. Lo que verán allá no lo han visto en ninguna parte”, se puede leer en la publicación donde anunció el inicio de su OF.

¿Tiene problemas económicos?

Se tiene que recordar que la cantante recientemente lanzó su marca de fajas para el gym y de suplementos, donde se indica que la gente podrá tener el cuerpo envidiable como el de ella si los usan. Este emprendimiento pudo ser el culpable que se quedara sin dinero por la inversión realizada.

Esto todavía no se puede comprobar, pero algo que queda claro es que quiere ver a todos sus seguidores en la nueva plataforma, ya que la suscripción cuesta tan solo 20 pesos para poder verla como nunca. Además, dejó claro que será material que la gente no había visto antes.

Actualmente cuenta con tres publicaciones en OnlyFans. En la primera les da la bienvenida y los invita a su mundo y a divertirse. La segunda es un video donde deja claro que es sensual y que jamás se ha visto. El último les dejó un regalito para comenzar el mes del amor y la amistad.

