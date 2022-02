"Me Caigo de Risa" en la polémica; Faisy hace chiste transfóbico y lo tunden en redes

A pesar de que 'Me Caigo de Risa' inició su más reciente temporada con una gran audiencia, ahora está en la polémica, debido a que uno de los chistes realizado Faisy fue tachado de transfóbico, ya que plantea una situación en donde denigra y discrimina a los miembros de la comunidad trans.

En redes sociales como Twitter y Facebook, activistas y miembros de la comunidad LGBT denunciaron que en uno de los retos del programa de Televisa, hicieron burla de las personas trans, quienes son las más discriminadas y perseguidas de este sector de la población.

En la sección llamada ‘Ni sí, ni no’, el conductor Omar Pérez Reyes, mejor conocido como Faisy, planteó una situación a Ricardo Fastlicht donde su compañera, Mariana Echeverria estaría guardando “un gran secreto”. “(...) en realidad es hombre, me enteré por ahí que tiene lo que tiene un hombre y no tiene lo que tiene una mujer” le dijo haciendo referencia a los genitales.

Comunidad LGBT se lanza contra 'Me Caigo de Risa'

El clip se volvió viral en internet, pues los activistas trans, en su mayoría, están levantando la voz, debido a que han señalado que este tipo de "chistes no dan risa", ya que lastiman y perpetuán acciones contra a las mujeres que han pasado y están pasando por una transición.

"Ya a esta altura ni pa’ qué quejarse de la transfobia o la violencia o que se están burlando desde su privilegio de una población altamente vulnerada, sino de que… jijo. Está bien de kínder el nivel de la comedia caray, pero bueno", colocó en uno de sus tweets la activista, comediante e influencer Ophelia Pastrana.

En las plataformas digitales hubieron quienes defendieron a 'Me Caigo de Risa' debido a que sólo lo consideraron humor, sin embargo, otros explicaron que la "broma" vulneró la integridad de algunas personas pertenecientes a la comunidad LGBT+.

Mientras tanto, Faisy tomó su cuenta de Twitter, para mandar un mensaje en el que indicó que nunca se ha querido agredir a nadie. "Siempre @MeCaigoDeRisa buscará divertir y entretener, jamás molestar ni afectar a nadie con nuestras improvisaciones y dinámicas.. si alguna vez hemos agredido o afectado a alguien pedimos una sincera disculpa, seguiremos aprendiendo y evolucionando" indicó.

Muchos recordaron que hace algunos días se le señaló a Maky Soler por una situación similar durante el programa 'Cuéntamelo Ya!'. La producción de Televisa tuvo que pedir disculpas e invitó a activistas a que explicaran la situación que viven las personas trans.

