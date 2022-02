La canción que Denisse Guerrero de Belanova presuntamente le dedicó a “La India María” por abandonarla

Desde hace varios años existe el rumor de que Denisse Guerrero, vocalista de la agrupación mexicana Belanova, fue desatendía por quien fuera su madre y cuando la niña creció el parecido entre ambas era evidente, por eso resonaba entre sus fans la supuesta progenitora que se trataba de una famosa actriz.

María Elena Velasco, conocida artísticamente como “La india María” y quien falleció en 1 de mayo del 2015 en la Ciudad de México, desde que Belanova se hizo famoso, los seguidores señalaban de Denisse tenía rasgos de María Elena.

Según la cuenta de TikTok @letrasraras una de las cosas que los fanáticos decían era que el tema “Camino por la ciudad”, pues la letra es algo nostálgico y una persona se cuestiona sobre el abandono de otra y su paradero,

“Me pregunto porque

no te puedo encontrar

todo habla de ti

pero tú no estás,

me pregunto porque

te pudiste marchar

creo que te puedo ver

pero tú no estás”