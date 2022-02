Joanna Vega-Biestro le pide a Alfredo Adame se "medique" tras ofenderla | VIDEO

Desde la última polémica de Alfredo Adame, donde se lió en una pelea callejera con una familia, los medios de comunicación han hecho diversos comentarios sobre los hechos, trayectoria y declaraciones del actor, quien aseguró que levantará una denuncia por varios cargos como tentativa de homicidio, robo con violencia y lesiones.

Cabe destacar que de entre las polémicas en las que se ha visto envuelto, el ex galán de telenovelas se ha peleado precisamente con la prensa rosa y en más de una ocasión ha despotricado en contra de varios periodistas con algunas acusaciones y hasta amenazas.

En este último caso, no fue la excepción, pues ahora se fue en contra de la conductora Joanna Vega-Biestro por poner en duda sus habilidades dentro de las artes marciales. Es menester recordar que tras la riña, se puso en tela de juicio que supiera realmente artes marciales.

¿Qué le dijo a Joanna Vega-Biestro?

El actor llamó "tontita" a la conductora por haber hecho comentarios "verdaderamente estúpidos". Pero las cosas no pararon ahí, pues dijo que "es muy temeraria la tipa esta" y que piensa decir todo lo que sabe de ella para que se entere su marido.

"Cuando yo suelte lo que se de ella y que el marido se de cuenta que es el hazme reír de todo Televisa. Que la mujer fue la novia de medio cuerpo de choferes de las combis de Televisa Espectáculos y también fue cantimplora de la mitad de los camarógrafos...", declaró.

¿Qué fue lo que dijo Joanna Vega-Biestro?

Durante Sale el Sol, la periodista dijo que no le sorprenden las declaraciones de Alfredo Adame porque "cuando se queda sin argumentos se va con las ofensas y las calumnias".

Sobre las opiniones que realizó dijo que hace su trabajo de manera profesional y que si no le gustan que no de pie a que se hable de él. "Fui lo más objetiva posible. Me queda claro que le urge un diagnóstico. Mi carrera y profesionalismo hablan por mi. Le recomiendo terapias, que se medique. Es ilegal lo que está haciendo y sería todo lo que tendría que decir", mencionó.

