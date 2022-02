Jimin comparte su primer mensaje tras ser hospitalizado y hace llorar al ARMY de BTS

¡Jimin podría ser dado de alta muy pronto! El integrante de BTS mandó su primer mensaje luego de haber sido hospitalizado de emergencia, fue operado de apendicitis y dio positivo por Covid-19. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y buenos deseos para el idol K-Pop.

Fue la madrugada del lunes cuando se dio a conocer que Park Jimin fue a realizarse un examen al hospital tras tener molestias en la garganta, pero también tenía dolor en el abdomen y descubrió que tenía apendicitis aguda. Tras seguir las recomendaciones médicas, decidió someterse a una operación.

BigHit informó que la operación fue todo un éxito y que apoyarían el proceso de recuperación del idol de BTS. Jimin tampoco tuvo contacto con sus compañeros, por lo que se descartó un contagio grupal. Tras dos días en los que su nombre fue tendencia en las redes sociales y principales medios, la estrella surcoreana se comunicó con sus fans a través de este mensaje.

A través de la plataforma Weverse, Jimin de BTS compartió su primer mensaje luego de ser hospitalizado. El idol aún está en recuperación, ya que además de la operación, está enfermo de Covid-19. Su nombre, así como la frase "Te quiero mucho" se volvieron tendencia tras su reaparición.

Jimin escribió lo siguiente e hizo llorar la ARMY:

Todos, estaban muy preocupados, ¿verdad? Me estoy recuperando bien. Lo siento por hacer que se preocupen, creo que puedo ser dado de alta pronto. Me estoy recuperando bien y he estado comiendo tres comidas al día, por favor, espera un poco, me recuperaré rápidamente.