Ingrid Coronado muestra impactante transformación y luce más joven que nunca

La conductora Ingrid Coronado es considerada entre las más bellas del medio del espectáculo pero también una de las que luce más joven a sus más de 40 años, y así lo dejó ver este martes al mostrar una impactante transformación en sus redes sociales y lanzar un reflexivo mensaje.

La también locutora, de 47 años, comenzó su carrera en los medios como cantante, años después ganó fama como presentadora en diversos programas de TV Azteca, como "Tempranito" y "Venga la Alegría", donde laboró por varios años y regresó en el 2021 para ser conductora de "Todos a bailar".

En los años 90 fue miembro del famoso grupo musical "Garibaldi", en el que conoció a su primer esposo, Charly López, con quien tuvo a su hijo Emiliano, y recientemente se vió envuelta en una polémica por las acusaciones que se hicieron uno contra otra y que terminó en una denuncia por parte de Coronado a su ex pareja.

Ingrid Coronado luce más joven que nunca

Fue la noche de este martes cuando la ex Garibaldi compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se dejó ver sin maquillaje ni filtros, luciendo una sudadera de color naranja para luego de unos segundos mostrarse con un coqueto vestido de lentejuelas y un elegante look.

Así lució Ingrid su transformación en redes sociales. Foto: Especial

"A veces no podemos creerle ni al espejo. Cuando mi reflejo me devuelve una versión de mi que no está a la altura de mis metas y convicciones, lo que hay que hacer es tomar la iniciativa y cambiar lo que nos molesta de inmediato. Eres tú porrista más importante, no te dejes de lado", escribió Ingrid para acompañar el video.

Así, Ingrid Coronado dejó ver como se puede pasar de una imagen muy casual a un look sofisticado, y sobre todo impactó a sus millones de fans en la famosa red social por lucir más joven que nunca, pues en cualquiera de los outfits que compartió presume su belleza y modernidad.

