Horacio Colomé agradece a México por abrirle las puertas y arranca 2022 con nuevo proyecto

Si bien 2021 fue un año lleno de éxitos para el joven actor español Horacio Colomé, 2022 arrancó con el pie derecho con grandes y gratas noticias para él, pues regresará a la pantalla chica en México como parte del elenco de la telenovela ‘Los Ricos También Lloran’ de Televisa, una nueva adaptación del drama original protagonizada por Verónica Castro en 1979.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Horacio contó cómo recibió la inesperada noticia para sumarse a esta nueva producción en nuestro país.

‘Estaba pasando las fiestas de fin de año con mi familia en España y de repente me marcan para decirme que tenía que venir a México y yo encantado tomé un vuelo para incorporarme a la producción; realmente es un proyecto que me ilusiona mucho porque es en un país que amo y me ha abierto las puertas’, dijo emocionado.

México, un gran salto en su carrera

En este sentido, el actor español de 31 años aseguró que México es un país muy especial para él, pues ha encontrado un lugar para crecer profesionalmente y además, ha caído rendido ante la cultura, la comida y la calidez de la gente en nuestro país.

‘Como español tenía cierto prejuicio de las telenovelas mexicanas; ya tengo unos tres años trabajando aquí y me enamoré de ellas. Ha sido un gran impulso para mi carrera y estoy feliz de estar aquí. Además, no solo amo México por el trabajo, sino por la cultura y la comida, que por cierto tengo que cuidar más la dieta porque me como los tacos como si nada y con picante, imagínate’, comentó entre risas.

Y es que en México, Horacio a cautivado al público con sus distintas participaciones en novelas como en ‘Si nos dejan’ de Televisa, que se encuentra ya en sus últimas semanas al aire. Mientras que ‘Los Ricos También Lloran’, estrenará el próximo 21 de febrero a través de las Estrellas y Univisión para Estados Unidos.

2022 lleno de trabajo

Sin embargo, este no es el único proyecto en el que Horacio Colomé estará involucrado este año, sino que se encuentra trabajando en una producción de Netflix, de la cual dijo aún no puede dar detalles, pero se trata de un personaje mexicano muy querido. Además, llegará a las pantallas de TV Azteca protagonizando un capítulo de la serie ‘Rutas de la Vida’ y más adelante regresará a Europa para sumarse a dos series españolas y una más en Italia.

Con esto en su futuro próximo, Horacio aseguró que regresará a México para seguir trabajando, no solo en la pantalla chica, sino en teatro y demás proyectos que se sumen para seguir creciendo como actor.