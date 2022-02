Esta hermosa vedette del Cine de Ficheras, sufre terrible enfermedad que le impide moverse

Mucho se ha dicho del famoso Cine de Ficheras en México, género surgido en la década de los 70, así como de los actores y vedettes que saltaron a la fama. Sin embargo, los años han pasado y de aquellas épocas eróticas ya muy pocos se acuerdan. Al parecer, sólo Lyn May sigue vigente entre canto, actuación y algunas polémicas que ella misma ha generado.

Pero qué ha sido de las demás jóvenes que cautivaron a los caballeros con sus bailes, atuendos y desnudos. Sasha Montenegro, Wanda Seux, Angélica Chaín, Olga Breeskin y Rossy Mendoza fueron otras que enamoraron con sus encantos naturales.

En el caso de la última recientemente se supo que salió del hospital, en diciembre de 2021, tras haber ingresado de urgencia por una trombosis pulmonar; desde entonces se encuentra atendida por su hija Silvia Durán y guardando reposo para su recuperación.

¿Cuál es la enfermedad de Rossy Mendoza?

Por desgracia, desde hace más de cuatro décadas la vedette padece de lupus, enfermedad inflamatoria ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos.

A su salida del nosocomio, Mendoza aseguró que la condición en la que se encuentra la tiene deprimida por lo que se vale de algunos medicamentos para sentirse mejor. Justo el año pasado luchó mucho contra su padecimiento, algo que no comprende.

María del Rosario Mendoza, nombre real de la artista, mencionó en entrevista para "Sale el Sol" que su enfermedad (lupus eritematoso sistémico) se la estaba comiendo por dentro. “Mi cuerpo se desconoce y fabrica anticuerpos que me atacan, mi propio cuerpo me quiere aniquilar”, declaró.

Rossy Mendoza se siente deprimida

Durante la entrevista telefónica, Rossy Mendoza dijo estar en cama y ser asistida por su hija; sin embargo, no aguantó las lágrimas y compartió que le pide a Dios que se apiade de ella.

"Me desespero mucho y le pido a Dios que se apiade de mi, que ya me quiero curar. Sí me levanto tantito para no estar todo el tiempo en la cama, pero la verdad estoy muy débil todavía", declaró.

Rossy Mendoza es originaria de Ixtlán del Río, Nayarit, y tiene 71 años. Cuando se encontraba cursando la preparatoria en Sonora, conoció al actor Andrés Soler y desde entonces comenzó su carrera en el medio del espectáculo como presentadora de shows; sin embargo, su belleza llamó la atención de los productores y el público, por lo que no tardó en ser parte de los shows también.

Fue hasta a principios de la década de los 70 cuando debutó en cine en la película "Capulina contra los vampiros", posteriormente grabó a lado de Mauricio Garcés "El sinvergüenza". Asimismo, trabajó durante una larga temporada en el centro nocturno "El Clóset" junto a Olga Breeskin.

Las cintas más recordadas de la vedette son:

"El festín de la loba" - 1972

"El imponente" - 1973

"Dulcemente morirás por amor" - 1977

"California dancing club" - 1981

"El ratero de la vecindad" - 19893

"Los verduleros" - 1984

"Bellas de noche" - 2016

SIGUE LEYENDO:

"¿No se dará cuenta que es el hazme reír de todo el mundo?": Gustavo Adolfo Infante tras declaraciones de Alfredo Adame

¿Quién es y dónde está la mamá biológica de Junior, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo?

“Su chequera es como su cinta negra de karate, inexistente”: Diana Golden tras insultos de Alfredo Adame