Alfredo Adame da clases de defensa personal en VLA: "Nunca me debí haber bajado del carro", aseguró

A una semana que el Alfredo Adame se volviera tendencia nacional en redes sociales luego de ser grabado sosteniendo una pelea callejera con una familia, el actor, reconocido por sus papeles en diversas telenovelas, asistió al foro de "Venga la Alegría", desde donde compartió con el auditorio del matutino diversos tips de defensa personal, para que no les pase lo que a él.

Desde el inicio del segmento de "VLA", Adame reconoció que nunca debió de haber descendido aquel día de su camioneta ya que puso en riesgo su vida: "Nunca me debí haber bajado del carro", destacó. Y sugirió a los televidentes nunca hacer lo que él hizo, si viven una situación similar:" No se deben de bajar, porque ve a saber qué traigan", declaró, en referencia a que alguien podría portar algún tipo de arma.

Alfredo Adame también indicó que durante aquel altercado decidió no utilizar las artes marciales, pues siempre ha asegurado que es cinta negra en karate: "Yo no utilicé las artes marciales (...) Hay que evitar el conflicto; en las artes marciales, la primera ley que te enseñan es que la victoria no está en la contienda sino en evitarla", refirió el polémico actor de televisión.

Adame inició una demanda por "ataque a una persona de la tercera edad"

Además de las clases de defensa personal que dio al aire en "Venga la Alegría", Alfredo Adame confirmó que ha emprendido acciones legales en contra de quienes consideró sus agresores, por el delito de "ataque a una persona de la tercera edad, eso procede cuando es arma blanca" la implicada en la agresión, relató el actor.

El pasado miércoles 26 de enero cuando el famoso y polémico actor Alfredo Adame se vio implicado en una pelea callejera mientras circulaba por el periférico de la Ciudad de México; la discusión inicial, que aparentemente comenzó por un incidente vial, terminó en una trifulca protagonizada por el histrión y una familia con la cual enfrentó.

El penoso episodio fue captado por diversos conductores que transitaban en ese momento por el Periférico Sur, en la CDMX, así como por transeúntes quienes grabaron, desde diversos ángulos, la confrontación. Debido a la polémica generada en torno al lamentable incidente en el que Alfredo Adame resultó con algunos rasguños y heridas en el rostro. Luego de darse a conocer diversos videos de la riña en redes sociales, Adame salió a dar públicamente su versión y se defendió de los señalamientos en su contra.

"Venden droga y son raterillos" aseguró Adame en referencia a los dos personajes que lo agredieron; un hombre y una mujer. “Mis abogados se pusieron a trabajar luego luego, y entonces se metieron a Plataforma México, que es donde están todos los indiciados, todos los delitos, todos estos rollos, y ¡oh sorpresa!, los dos tienen antecedentes penales”, aseguró el artista durante una entrevista en "VLA".

Adame también afirmó que mucha gente se puso en contacto con él tras la difusión de los videos, con el objetivo de demostrarle su apoyo. Aseguró además que vecinos de los presuntos agresores le hablaron para confirmarle que eran malas personas. “Otros dos cuates me ponen ‘Adame a estos yo los conozco, son de aquí de la colonia, y venden droga, son pandilleros, son raterillos", declaró en aquel momento.

SIGUE LEYENDO:

¡Por pegarle a un anciano! Alfredo Adame denuncia a pareja con la que tuvo riña

Gustavo Adolfo Infante pide a las autoridades detener a Alfredo Adame: “Es un sujeto peligroso”

Susan Quintana, exnovia de Alfredo Adame revela que el actor "padece déficit de atención y es obsesivo"