Al borde del llanto, Macky González revela su estado de salud tras salir de Exatlón All Star | VIDEO

La salida de Macky González comenzó como un rumor, pero en el primer día de Exatlón All Star esto se convirtió en una realidad cuando se despidió de sus compañeros tras revelar que debía dejar la competencia por problemas de salud de lo contrario, podrían agravarse.

Fue así como la Amazona, durante su visita al foro de Venga La Alegría habló de cómo ha evolucionado su salud desde que decidió dejar la competencia para darle prioridad a su bienestar.

Después de la eliminación de Macky, recordó que regresó con siete kilos menos y con un porcentaje muy bajo de grasa y broncoespasmos provocados por el asma que padece, lo cual podría complicarse si seguía en el reality.

Actualmente aseguró sentirse mejor, ya que se encuentra en el proceso de ganar más masa muscular y recordó: "la vez que vine con ustedes estaba yo creo en mi peor momento y para mí es súper importante siempre dar un buen ejemplo."

"Estaba enferma y esos no son ejemplos positivos de cómo queremos vernos o podemos vernos. Sí estoy recuperándome, pero me ha costado"

Asimismo, destacó que de seguir en la competencia, además de lo irresponsable que sería, implicaría no hacerlo de forma justa, ya que no estaría en su mejor versión, por lo que también fue un tema de respeto hacia sus compañeros.

"No iba a dar una competencia digna, me iba a estar ahogando, no sé qué me podría pasar"