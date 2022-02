Natalia Barulich, ex de Maluma, acaparó miradas con su silueta perfecta

Natalia Barulich, que supo ser novia de Maluma desde 2017 y por casi tres años, hoy tiene una carrera consolidada, producto de sus dotes, belleza y talento para cautivar en persona o bien, por redes sociales. Luego de su ruptura con el cantante se rumoreo que tuvo un romance con el jugador brasilero Neymar.

Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, es uno de los artistas urbanos colombianos más conocido a nivel nacional e internacional, no solo por el éxito de sus canciones como Hawáii o Felices los cuatro. Justamente este segundo tema es el que lo cruzo y enamoro de Natalia. La relación marchaba de maravillas, hasta que los falsos testimonios de un triangulo amoroso apagó la llama.

Natalia Barulich posando. Fuente: Instagram Natalia Barulich.

El ex novio de Natalia Barulich se lanzó a la actuación, mientras que ella ha probado con la música. Un cambio rotundo de roles. El artista disfrutó del estreno de la película ‘Marry Me’ y durante los últimos días ha estado promocionando la cinta en algunos de los programas más famosos de Estados Unidos. Tan solo esta semana el colombiano estuvo de manera presencial en The Tonight Show with Jimmy Fallon y en The Ellen Show con Ellen DeGeneres.

Por su lado, Barulich se muestra y agiganta su figura, en redes sociales, donde anuncia sus novedades y deslumbra a sus casi 4 millones de seguidores. Con su última publicación se gano casi 70 mil likes por parte de los usuarios que la adoran.

Luciendo un vestido marrón y un cinturón del mismo color, Natalia sorprendió con su cuidada figura. El resto de la vestimenta lo completan grandes lentes de sol, el cabello suelto y maquillaje que le dan glamour a la estadounidense.