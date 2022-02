Efeméride 19 de febrero: Millie Bobby Brown cumple 18 años; así ha cambiado la estrella de "Stranger Things"

Millie Bobby Brown, nació el 19 de febrero de 2004, en España. De padres ingleses, la actriz regresó al Reino Unido junto a su familia cuando tenía cuatro años, luego se mudaron a Orlando, Florida, para iniciar un negocio, y fue ahí donde un cazatalentos la descubrió, hasta que su gran oportunidad en la serie de Netflix "Stranger Things", en el que interpreta a Once (Eleven).

Los padres de Brown sacrificaron todo, y se mudaron a Los Ángeles, para que la niña pudiera tener grandes oportunidades, una decisión que sin duda cambió la vida de la que ahora es una talentosa joven.

Millie debutó dando vida a Alicia en el drama de fantasía de ABC "Once Upon a Time in Wonderland" con sólo 9 años. Después obtuvo el papel principal de Madison O'Donnell en la serie de suspenso y drama de BBC America "Intruders". En programas como "NCIS", "Modern Family" y "Grey's Anatomy" tuvo pequeños papeles.

Millie Bobby Brown, nació el 19 de febrero de 2004. Foto: Especial

Millie Bobby Brown y "Stranger Things"

Su fama se catapultó después de aparecer en la serie de ciencia ficción de Netflix "Stranger Things". Su interpretación de Once (011) ha sido aclamada por la crítica y el público. En esta, da vida a Eleven, una joven que ha adquirido poderes psicoquinéticos y que aparece misteriosamente en el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana.

Según los medios estadounidenses, los creadores del programa, Matt y Ross Duffer, estaban teniendo dificultades para elegir al personaje, pues buscaban a una niña que pudiera transmitir muchas emociones con muy poco diálogo.

Hace unos días se dio a conocer que la serie que llevó a Millie a ser una estrella, y que se estrenó en el 2016, tendrá su cuarta y última temporada este 2022, la cual será dividida en dos partes que llegarán a Netflix el 27 de mayo y el 1 de julio, según dio a conocer la plataforma a través de una carta de los creadores, Matt y Ross Duffer.

Su interpretación de Once (011) ha sido aclamada por la crítica y el público. Foto: Especial

Su debut en el cine y el modelaje

En enero de 2017, Brown hizo su debut como modelo en la campaña By Appointment, de Calvin Klein, un mes después firmó con la agencia IMG Models. En 2018, la compañía de producción cinematográfica Lionsgate cerró un acuerdo con la actriz para que fuera la protagonista de "Enola Holmes" que se estrenó en 2020.

El 20 de abril del 2018, la revista Time la incluyó en su lista de "las 100 personas más influyentes del mundo", convirtiéndose en la persona más joven en ser incluida en dicho listado. El año siguiente, interpretó un papel protagónico en la película "Godzilla: King of the Monsters", en el papel de Madison Rusell.

Interpretó un papel protagónico en la película "Godzilla: King of the Monsters", en el papel de Madison Rusell. Foto: Especial

En el 2021 estrenó "Godzilla vs Kong", en la que compartió créditos con los mexicanos Demián Bichir y Eiza González. En marzo de 2019, se dio a conocer que Millie Bobby Brow había sido seleccionada para protagonizar la adaptación cinematográfica de la novela de Ali Benjamin, "Lo que sucedió con la medusa", en el papel de Suzy Swanson, proyecto que todavía no tiene definida una fecha de estreno.

Actualmente, Brown reside entre Londres y Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Se ha declarado fanática de Liverpool F. C., como su hermano y su padre. Además de su carrera como actriz, la joven es filántropa, y ha contribuido a organizaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los niños. A finales de 2018, Millie fue nombrada embajadora de buena voluntad de Unicef, convirtiéndose en la más joven de dicha organización.

