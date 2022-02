Caifanes ofrece concierto con homenaje y piden fin a las injusticias

La noche de este sábado 19 de febrero, el Palacio de los Deportes vibró como antes de que la pandemia llegara a la CDMX. Caifanes ofreció un concierto de casi dos horas de duración ante 15 mil 500 personas, el recinto estaba lleno, todos gritando y aplaudiendo ante cada éxito que sonó. La única cosa que traía al público a la realidad, era el cubrebocas que algunas personas portaban, ya que la mayoría cantaba y bebía como en los viejos tiempos.

Pero cómo no se iba a vivir un ambiente de fiesta, Saúl Hernández hacía un recorrido por los hits del grupo, incluso tocando temas de Jaguares, la banda que formó con Alfonso André, tras la separación de Caifanes, y además, presumía una voz que evocaba su mejor época, como pocas veces lo hace. Su amigo fiel en la batería, brilló en temas como “Amanece”. Diego Herrera hizo lo propio en los teclados y el saxofón, entonó con éste un pedazo del himno nacional antes de acabar el concierto. Los dos nuevos músicos que los acompañan en la guitarra y el bajo cumplieron, pero sin llegar a las notas de sus ex colaboradores, como en “Aquí no es así”, donde se perdió ese solo de guitarra que distingue la pieza.

No todo fue fiesta

Saúl Hernández aprovechó el saludo de bienvenida para hacer un llamado a las autoridades para abrir más recintos donde tocar rock. “Es increíble que una de las ciudades más grandes del mundo como la CDMX, cuente con tan pocos aforos para conciertos. Cada vez hay menos, y las delegaciones son medio cabro$&@ para los permisos. El ejemplo claro es el Foro Alicia, un semillero de bandas y un lugar que tendríamos que estar cuidando. Debería haber más Foros Alicias por toda la ciudad”, afirmó el vocalista ante los aplausos y gritos del público que respondía positivamente.

Mientras que a las bandas nuevas les pidió luchar, abrirse puertas y no darse por vencidos, porque todos empiezan igual. A los fans los invitó a apoyar a sus grupos favoritos y a los que van surgiendo, porque sólo así harán que la escena del rock siga viva.

Hernández también se solidarizó con las mujeres asesinadas y con las desaparecidas, recordando que los feminicidios no bajan con el paso de los años, al contrario, cada vez son más. Por eso, prestó el escenario para presentar un video del tema “Vivir sin miedo”, de Vivir Quintanar.

“Es deprimente y doloroso ver que pasan los años y sexenios, y este porcentaje de feminicidios no baja, está creciendo cab$&@. Hay que tener mucho cuidado, por eso Caifanes cede su espacio a quien tiene que lanzar ese grito, porque no nos corresponde a nosotros, sino a ellas”, dijo y en las tres pantallas se mostró el video de dicho tema. Al terminar la proyección, hubo un grito de apoyo por parte del público.

Dedican canción a fan fallecido

El homenaje fue para un fan que, según contó, no se perdía ni un solo concierto y al igual que ellos, veía cada show como un culto o ceremonia, sin embargo, a esta noche mágica, ya no pudo asistir: “Recibimos muchos mensajes y queremos dedicar (este tema) a una persona que se llamaba Israel Ramírez Hernández, que acaba de morir, su familia nos pidió que le dedicáramos esta canción, no sé dónde están, nos enseñaron los boletos. Les mandamos un abrazo y otro a Israel, porque no te has ido, estás entre nosotros”, afirmó, antes de interpretar “Vamos a hacer un silencio”.

Tras despedirse del público después de 90 minutos de música en los que sonaron “Los dioses ocultos”, “Nube”, “Afuera”, “Miércoles de ceniza” y “Mariquita”, regresaron al escenario ante los gritos de los fans y los golpes que daban en el piso con los pies, para pedir justicia por los periodistas que son asesinados por buscar la verdad, para ellos interpretó “Antes de que nos olviden”, mientras en las pantallas aparecían fotos y nombres de los reporteros que perdieron la vida.

El show duró 30 minutos, cerrando la noche con “La célula que explota” y “La negra Tomasa”.

