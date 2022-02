Mhoni Vidente se quita la ropa y luce cuerpazo, ¿deja las predicciones y llega a Onlyfans?

Una de las mujeres más polémicas del mundo de la farándula, sin duda alguna es Mhoni Vidente, quien ha ganado popularidad gracias a sus predicciones las cuales, la mayoría han resultado verdaderas.

Y es que la cubana, ha alertado a la humanidad de algunos sucesos catastróficos como sismos y eventos climatológicos, así como algunas predicciones que tienen que ver con famosos tanto de México como de Estados Unidos y del resto del mundo.

En esta ocasión no hablaremos de sus predicciones sino de una publicación que la guapa vidente hizo en sus redes sociales, exactamente en su cuenta de instagram en donde cuenta con 1.4 millones de seguidores.

¿Mhoni deja las predicciones?

Y es que fue tan solo hace unas horas cuando la vidente de origen cubano compartió una fotografía como nunca antes la habíamos visto, si bien, Mhoni siempre luce pequeños atuendos en las transmisiones en El Heraldo de México, en esta ocasión se dejó ver casi sin ropa.

Mhoni posó frente al espejo solamente en ropa interior, la parte superior de color blanco y la inferior prefirió en un tono negro, aunque eso sí, no mostró de más, sus seguidores agradecen a la vidente que comparta este tipo de fotografías con ellos en donde deja claro que es una de las mujeres con mejor cuerpo de la farándula.

Foto: Captura de pantalla

En alguna de las transmisiones que se hacen todos los miércoles en el canal oficial de Youtube de El Heraldo de México, Brenda Zamudio la cuestionó si estaría dispuesta a abrir su cuenta de Only Fans, ya que actualmente es una plataforma en la que muchas famosas han decidido mostrar un poco de su sensualidad.

Ante este cuestionamiento, Mhoni rápidamente contestó que no, pues actualmente tiene una pareja sentimental a quien le debe respeto y por eso no “mostraría de más” en la plataforma antes mencionada.

Pero no por lo anterior, la vidente más acertada del mundo dejó de consentir a sus millones de seguidores en sus redes sociales.

SIGUE LEYENDO:

