Así de lindos están hoy los hijos de Shakira y Gerard Piqué

Shakira es sin dudas uno de los íconos de la música latina en la actualidad. La cantante colombiana hace varios años pisa con fuerza los escenarios a nivel internacional y sus canciones tienen miles de reproducciones en las diversas plataformas. Públicos de todas las edades son seguidores de su música y de las renovaciones constantes que ésta ha tenido.

Con todo este éxito, Shakira siempre se hace el espacio para compartir con su familia, específicamente con sus dos hijos: Sasha y Milán. A propósito de ello, hace poco la cantante compartió en su cuenta de instagram un video en que el puede verse cómo están en la actualidad los pequeños que nacieron fruto de su relación con Gerard Piqué.

Shakira, Piqué y sus hijos (instagram @shakira)

"When you are watching your favorite show with your kids and they give you a shout out! (Cómo cuando estás con tus hijos viendo tu programa favorito, te mencionan y te da algo!)", escribió la colombiana junto al video en que puede verse a los pequeños junto a ella en el living de su casa.

Esporádicamente la intérprete de 'Loba' comparte imágenes de sus hijos acompañándolos en sus actividades, mostrando sus talentos, animándose a hacer un challenge, junto a su padre Gerard, etc. Sin dudas es una madre que se hace el tiempo para todo y no se olvida de disfrutar con sus pequeños que hoy ya tienen 9 años (Milán) y 7 (Sasha).

Shakira con Sasha y Milán (instagram @shakira)

Shakira entretanto no deja de sacar música y de generar contenido atractivo. El año pasado lanzó 'Dont Wait Up' y la canción ya tiene más de 42 millones de reproducciones en Youtube. Resta esperar cuándo sacará su próximo hit.