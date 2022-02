Violeta Isfel podría ser la hija de Victoria Ruffo, estas FOTOS lo demuestran

En los últimos días, el nombre de Victoria Ruffo ha aparecido de forma recurrente en diferentes medios debido a que debutó con mucho éxito en TikTok con divertidos videos por lo que ya se apuntó para ser la nueva “Reina del Tiktok”, no obstante, otra cosa que llamó la atención entre los internautas es que se dieron cuenta del enorme parecido que comparte con Violeta Isfel por lo que comenzaron a especular que podrían ser madre e hija o hasta hermanas, por lo que a continuación te decimos si tienen algún parentesco.

Es innegable que ambas actrices tienen cierto parecido físico, sin embargo, no tienen relación sanguínea alguna, por lo que todo se trata de una simple, pero extraordinaria coincidencia, además, en ningún momento de sus carreras han coincidido en algún proyecto pese a que ambas pertenecen a Televisa, no obstante, se le podría sacar un gran provecho a su parecido pues podrían interpretar sin dificultades algunos papeles de madre e hija, incluso, algunos seguidores de las actrices ya pidieron verlas actuando juntas, sin embargo, no hay un proyecto en puerta que las tenga consideradas a las dos.

Violeta Isfel y Victoria Ruffo comparten ciertos rasgos físicos. Foto: Especial

Como se mencionó antes, Victoria Ruffo ha incrementado su actividad en redes sociales y es en su perfil de Instagram donde ha publicado fotos en los que utiliza algunos filtros que la hacen parecerse aún más a Violeta Isfel, incluso comenzaron a circular algunas fotos en las que la mamá de José Eduardo Derbez aparece en sus años de juventud y es igualita a la actriz que saltó a la fama en “Atrévete a soñar”.

Hasta el momento, se desconoce cómo es la relación entre las bellas y queridas actrices de telenovelas y tampoco se sabe si les molesta que en redes realicen este tipo de comparaciones, sin embargo, los seguidores de ambas ya les han pedido que hagan alguna colaboración juntas pues las dos son grandes entusiastas de las redes sociales.

Las bellas actrices no tienen ningún parentesco. Foto: Especial

Violeta Isfel y Victoria Ruffo brillan en redes sociales

En los últimos años, las oportunidades de trabajo han disminuido para diversas personalidades de la farándula pues este sector también se ha visto impactado por la pandemia de Covid-19, sin embargo, varias de ellas han logrado darle un nuevo impulso a su carrera gracias a las redes sociales como en los casos de Violeta Isfel y Victoria Ruffo.

En el caso de la actriz de 35 años que participó en “Lola, érase una vez” ya lleva varios años en las redes sociales y es en Instagram donde más actividad tiene pues en esta plataforma tiene 1.7 millones de seguidores con quienes mantiene una estrecha cercanía debido a que a través de historias les comparte prácticamente todo su día a día, por lo que ha sabido aprovechar al máximo las ventajas de la tecnología.

Ambas actrices son un fenómeno en redes sociales. Foto: Especial

Por otra parte, Victoria Ruffo también tiene redes sociales desde hace un par de años y pese a que no era muy constante, logró acumular una buena base de seguidores pues tan solo en Instagram presume 2 millones, mientras que en tras sus primeras semanas en TikTok ya está cerca de llegar a su primer millón de seguidores, por lo que será una fuerte contendiente de Erika Buenfil en la competencia del título de “La Reina del TikTok”.

SIGUE LEYENDO:

Violeta Isfel revela entre lágrimas que enfrenta una fuerte depresión: “Estoy saliendo del hoyo” | VIDEO

Erika Buenfil vs Victoria Ruffo: ¿quién es la actriz madura más bella del TikTok?