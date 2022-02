José Eduardo Derbez asegura que ya no hablará sobre el polémico matrimonio de sus padres por esta razón

José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, dio a conocer su descontento con los medios que continúan cuestionándolo por el polémico matrimonio de sus padres. Si bien en otras ocasiones bromeó con el tema, esta vez aseguró que ya no le interesa volver a hablar de las diferencias que existen entre la actriz y el comediante con relación a si tuvieron una boda falsa.

“Mi papá creo pidió que buscaran a testigos y no sé qué tanto, se pusieron a buscar los testigos, pero ya no sé qué vaya a salir peor, o que salga peor o mejor, entonces ¡ya qué!”, agregó.

En otros asuntos, se dijo orgulloso de que su padre haya sido nominado al Oscar por la película CODA.

Durante su paso por la alfombra de la obra ‘José El Soñador’, el presentador también reveló porqué decidió pintar sus uñas de color negro.

“Fue una cosa que decidimos hacer mi novia y yo, así de locura, pero ya me las voy a quitar, no sé cómo pueden traer las mujeres esta fregadera, es una ch$$%&, o sea, ya me estresan, lo único que me ha ayudado es que no me las muerdo, pero lo demás es una ch&%$, agarras el teléfono y parece que le picas, no, no”, declaró.