¿Jimena Sánchez está embarazada? Foto desata rumores por su apariencia

Jimena Sánchez se ha consolidado como una de las conductoras del periodismo deportivo más conocidas a nivel nacional, pues desde hace muchos años es a lo que se dedica; sin embargo, también es una de las modelos más buscadas en redes sociales, principalmente en Instagram. Pues fue en esa plataforma que subió una fotografía que sorprendió a sus fans, pues muchos piensan que está embarazada.

En octubre de 2021, la nacida en la Ciudad de México rompió los corazones de muchos de sus seguidores al anunciar que dejó de ser una mujer soltera, ya que se casó con un hombre conocido como “Tis Zombie”, de quien se desconoce su nombre real, pero se sabe que está involucrado en la industria musical, ya que es cantante y productor.

¿Jimena Sánchez está esperando un bebé?

La conductora de FOX Sports subió una fotografía con un atuendo del PSG, con motivo de ljuego de ayer, en el que el equipo francés se enfrentó al Real Madrid, incluso puso un mensaje aclarando por qué se había cambiado de equipo, ya que anteriormente ella apoyaba a los “merengues”.

“Ya mucho hemos discutido que si cambie de equipo Europeo. Si, antes era seguidora del Madrid y aún es un equipo que me gusta mucho, pero cuando conocí a mi esposo, el es de Paris y fiel seguidor al PSG y el deal fue yo me convierto en seguidora de PSG y el de Raiders y se me hizo un buen trato pensando que tampoco soy tan fanática al soccer. Hoy se enfrentan estos dos equipos en octavos de final de la Champions y pues nada jajaja. Si quieren ver la galería completa de fotos dale click en la bio y suscríbete. Enjoy the game”, escribió en la descripción de su publicación.

Sin embargo, sus fans comenzaron a especular, por cómo posa y se ve, que Jimena está embarazada; ella no ha confirmado o desmentido esta información, por lo que sólo queda esperar a ver qué sucede.

