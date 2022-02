Frida Guzmán, nieta de El Chapo, acusa a Julio Cesar Chávez Jr de borrar sus recuerdos de infancia

Julio Cesar Chávez Jr sigue estando en medio de la polémica, ahora Frida Guzmán, hija de su actual esposa, acusó al boxeador de borrar los recuerdos de su infancia junto a su papá. Esto parecería un nuevo conflicto entre el deportista y la nieta del narcotraficante 'El Chapo' Guzmán.

Frida Sofía, es hija de Edgar Guzmán López y Frida Muñoz Román, actual esposa del pugilista. La joven de 16 años se quiere abrir paso en el mundo del espectáculo, pues ya inició una carrera como cantante al participar en “Tengo talento, mucho talento”, transmitido por la cadena Estrella TV en Estados Unidos.

La joven promesa ha salido en defensa de su madre después de que el hijo de Julio Cesar Chávez comenzara a atacarla tras su separación, la cual no llegó a buenos términos, debido a que según el deportista su expareja no le deja ver a sus hijos, mientras que Frida Muñoz argumenta que es una persona enferma que no sabe lo que hace.

Así fue como Frida Guzmán defendió a su mamá de Chávez Jr

Julio Cesar Chávez Jr decidió hacer un live en su cuenta de Instagram en donde participó la hija de su ex pareja, su hijastra Frida Sofía Guzmán, quien además de defender a su madre los ataques del polémico boxeador, también aprovechó para revelar que él había borrado sus recuerdos de infancia.

En los comentarios destacaron los del usuario @fridaguzmanoficial, el cual es de la cuenta de la joven artista. "Di como tiraste las fotos de mi papá y recuerdos de infancia" y “Deberían cerrarle la cuenta quítenle el teléfono a este señor. Muchos hemos visto el comportamiento de Julio”, son algunos mensajes que se leyeron durante la transmisión.

Hay que recordar que Édgar Guzmán López, hijo del Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo', falleció el 8 de mayo de 2008 tras recibir 500 disparos por parte de un grupo de 15 sicarios de los Beltrán Leyva, cuando se encontraba en un centro comercial del Desarrollo Urbano Tres Ríos.

